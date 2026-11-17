台中市府今天在陽明大樓開市政會議，台中市交通局以「交通任意門－通往幸福城市的鑰匙」為題進行專案報告，分享近8年交通建設與施政成果。市長盧秀燕表示，台中積極推動多元公共運輸，其中「雙十公車」為全國22縣市唯一實施的優惠政策，符合資格民眾可享10公里免費、超過10公里車資最多10元優惠，市府透過編列預算補貼，鼓勵搭乘公共運輸，減輕市民交通負擔。

盧秀燕表示，近8年YouBike站點從329站增至1850站，累計騎乘突破億人次，搭配前30分鐘免費優惠，提升民眾使用意願；加上捷運綠線累計運量逾7300萬人次，讓市民享有更多元便利的交通選擇，兼顧節能減碳、運動健康與減少道路壅塞等效益。

盧秀燕說，市府重視大型建設，更從日常需求著手，近8年全市汽機車停車格增加逾14萬格，總數達約40萬格，並活化公私部門閒置空間，釋出逾1800個共享車位；同時導入地磁感測等智慧科技，兼顧停車便利與市容美觀。透過小黃公車及梨山幸福巴士，結合在地人力與運輸資源，補足偏鄉公共運輸缺口，照顧每位市民家人的交通需求。

交通局長葉昭甫在會議中表示，市府秉持盧市長「把市民當家人」理念，近8年持續完善交通路網。捷運綠線市民滿意度維持95%，累計運量突破7300萬人次，捷運藍線去年6月正式動工，機場捷運橘線可行性研究獲中央核定，逐步邁向「十字軌道經濟」。另積極推動捷運場站聯合開發，配合國道4號豐原潭子段、台74線草湖交流道等重大建設，完善區域交通路網。

葉昭甫表示，中彰投苗TPASS通勤月票累計銷量突破120萬張，公車路網持續串聯捷運、機場、高鐵及台鐵，民眾更可搭乘865路前往梨山、666路暢遊大安或889路至大雪山，享受銅板價交通服務。豐原、水湳及台中三大轉運中心陸續啟用，提升轉乘效率；另有492輛電動公車投入營運、148輛獲交通部核定，持續朝淨零運輸邁進。

智慧停車方面，市府已建置1萬662個地磁設備，預計2030擴增至2萬1000個，並導入全台首創低位影像辨識技術，結合無紙化收費及多元電子支付，成果更獲邀於智慧運輸世界大會發表。近8年興建65座停車場，並透過共享停車釋出1824個車位。YouBike站點突破1850站、居全國之冠，累計騎乘逾1億4202萬人次。