駐越南代表劉世忠廚藝精湛，自創「大使主廚來上菜」公眾外交，以廚藝興趣和美食拉近台越距離。劉世忠表示，台灣外交環境特殊，需用各種創意外交方式增進駐在國人民對中華民國的認識，同時傳達台灣的真心實意。

在悶熱的廚房灶台前忙進忙出，一下翻炒爐台上淡菜，一下又關切烤箱裡的蘆筍，這位彷彿五星餐廳大廚的身影，是駐越南台北經濟文化辦事處代表劉世忠。

越南僑界都知道，「大使主廚」劉世忠經常在官邸親自下廚，宴請僑領台商，有時對象是越南政商學界貴賓及各國使館人員；中央社社長胡婉玲近期也成為座上賓。

亞洲電視大獎13日在越南舉行頒獎典禮，中央社以「全球晚間新聞」與「出生公民權與美寶夢」入圍新聞類獎項；胡婉玲一行人12日赴越南參與。

胡婉玲除拜會駐越南台北經濟文化辦事處，也受劉世忠之邀到官邸，享用「大使主廚」準備的佳餚，包括希臘章魚馬鈴薯、西班牙海鮮飯、清炒越南小南瓜花等；他也在餐桌上分享台灣在越南推展外交的現況與挑戰。

劉世忠餐後接受中央社訪問表示，台灣外交環境向來艱困，「主要對手還是來自於對岸對我們的外交打壓」。

他說，駐外館處，包括駐外大使，都須使出十八般武藝，推動更有創意的外交。除日常正式的外交之外，「公眾外交」也很重要，就是要訴諸駐在國的民眾與社會，讓他們了解台灣。

「我個人興趣喜歡料理，對於歐美菜色或台灣菜色都有小小心得，我就把小小的個人嗜好融入在外交的實踐當中，自創『大使主廚來上菜』這樣的公眾外交。」他表示，每位中華民國大使都很有才華，都會有不同的方式突破、推進創意外交。

他解釋，一般外館館長、代表或大使在官邸宴客時，通常是叫外匯或請管家料理，他則是親自下廚，請VVIP品嚐他手藝。「我相信這對於感情增進，以及他們對台灣的了解是更有幫助的。」

同時他也會藉機使用台灣食材或者當地台商經營的食品食材，包括越南台商在當地販賣的台式香腸、牛肉麵、鹹酥雞、炒米粉等家鄉味，都會以不同方式出現在「大使主廚來上菜」餐桌上。

「如果說裡面又有台灣元素、結合越南元素，又結合台商在這邊努力打拼的一些成果，我相信這樣的公眾外交應該是最完美的實踐。」

吃飯皇帝大，這樣的場合讓賓客暫卸外交禮儀，輕鬆交換意見。藉由美食外交，不只讓客人認識台灣、認識越南，更可感受到台灣是真心付出做外交，願意用各種非傳統的方法，進一步拉近彼此的距離。

越南是目前全球共產主義國家中，唯一與中華民國互設實質外交代表機構的國家。劉世忠指出，越南是個很特別的地方，其政治體制也許跟台灣不盡相同，可是雙邊經貿交流與台商投資已有近40年歷史。

台商在越南投資金額為全球第4大，僅次於韓國、新加坡跟日本，在越台商約9萬人，「所以台商是我們拼外交時的最強底氣。」

此外，台越還有很多層面的互動，如學術教育交流、旅遊與移民工。「台灣跟越南人與人之間的接觸是非常密集且長久的，我相信這會是支撐台灣跟越南非正式國家關係中很重要的基礎。」

他坦言，或許表面上好像比較難感受到越南官方對台灣的善意，實際上雙邊有非常多的交流，越南也在很多層面支持台灣，並感謝台灣對越南的協助。

尤其越南經濟正轉型，台灣電子、科技產業，甚至於半導體相關供應鏈紛紛進駐越南，協助越南培育人才，對越南轉型至關重要。「越南相當重視台灣的經貿、投資力量，不會忽視與台灣的互動。我們會在互惠互利基礎之上，強化台越關係。」

望著官邸露台兩旁的河內最大湖泊西湖與竹帛湖，劉世忠希望國人能支持外館，持續用各種創意方式，推動台灣與駐在國的雙邊關係。「重要的是增加駐在國民眾對台灣的認識，進而喜歡台灣，美食也好，文化也好，經貿也好，都是很好的途徑。」