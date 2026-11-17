翡翠水庫設光電板近日成選戰攻防議題，有社群貼文轉載媒體114年報導台北自來水事業處長興淨水場設置太陽光電板，北水處今指出，長興淨水場的光電板是「屋頂型設施」，與設置在水面上的光電板不同，不會影響用戶用水。

台北市長蔣萬安16日表示，經濟部水利署連3年發函，要求盤點水庫設置太陽能光電設施的可能性，台北市政府3度拒絕，從頭到尾堅決反對翡翠水庫設光電板；行政院長卓榮泰今受訪指出，該案是2024年的全國性潛力調查，且調查結束後沒有任何計畫，批評北市府惡意誤解中央調查原意，政治操作不足為取。

北水處針對社群貼文澄清，長興淨水場太陽能光電板設施設置在淨水場「屋頂」之上，與淨水設施水體完全無接觸，長興淨水場設置之太陽光電系統係屬於「屋頂型設施」，利用既有淨水池頂部屋頂空間設置，太陽光電板與淨水設施及池內水體完全隔離、沒有直接接觸。

北水處表示，長興淨水場的雨水及清洗排水，都導入場區雨水排水系統，不會流入淨水設施，與設置在水面上的水面型太陽光電板設施型態不同，因此長興淨水場光電設施完全不會影響用戶用水、台北自來水安全無虞。

北水處表示，長興場淨水設施原為露天設計，因鄰近北二高聯絡道，易受落塵影響，為提升水質穩定及落實綠能永續，本處啟動「池頂加蓋工程」，於淨水池上方設置單斜屋頂，四周均有隔牆，以隔絕外部落塵，確保自來水水質穩定。

北水處指出，長興淨水場屋頂加蓋完工後，為有效利用既有公共設施空間及推動綠能永續發展，進一步公開招租屋頂空間，由民間廠商設置太陽光電發電系統，光電板清洗作業僅使用清水，不使用化學清潔劑。