育兒大禮包上周在黨團協商後，朝野達成共識，順利三讀通過性工法、就保法修法。行政院長卓榮泰認為，希望這個例子，能開啟未來兩院合作的一個契機，典範能從此建立。針對長者各種福利、健康措施，乃至於把經濟成果讓全民共享，盼也能經過兩院合理合憲並遵守財政紀律，共同推動。

卓榮泰17日赴立法院接受總質詢備詢。他表示，對於上周順利三讀通過性工法、就保法，他希望這個例子，能開啟未來兩院合作的一個契機，他覺得非常欣慰。

卓榮泰提到，行政院依照政策擬定，提出了一套修法，在立法院更有相當多委員，對於法案當中內容提出意見。在經過合理的討論，國家財政能力允許、政策執行沒有困難的情況底下，來討論出一個雙方乃至於社會大眾都樂於接受的方案，修法就能順利地進行。

卓榮泰指出，這個方式，脫離了過去多少次以來，立法院用強行表決的方式，得到違憲、違反憲政的權力分立、破壞財政穩定的結果。他認為，這次性工法、就保法的修法案子是非常好的典範，希望能夠從此建立下來。

他說，行政院也絕對願意處理少子女化的問題，跟廣大勞工更好的友善職場工作，做更多的努力。同樣地，行政院願意針對長者各種福利、健康措施，乃至於把經濟成果讓全民來共享的所有努力，在經過兩院合理，而且憲政秩序跟財政紀律共同討論底下，一同來推動。

卓榮泰表示，這不會是行政院單一的功勞或政見，而是兩院共同在國家政策上的推動。這值得雙方為這樣的合作，來建立新的合作關係。