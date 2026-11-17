育兒大禮包修法上周三讀，勞動部長洪申翰說明，育兒新制將於明年元旦上路，只要「產假、陪產假請求權」還在，過了明年元旦，產假就會自動延長成14周、陪產延長到14天；育兒留停一旦請滿六個月，將可再延長三個月。人事處表示，公務員也適用相同育兒新制，將加速修法處理。

行政院長卓榮泰17日率相關部會赴立法院接受總質詢備詢。

立委李昆澤質詢關切，修法後的新制，產假為14周；假如上周生產的媽媽，她的產假是適用現行八周，還是14周？

洪申翰答詢說明，性工法、就保法將於2027年1月1日上路，只要這位媽媽的「產假請求權」，在1月1日時還沒有結束，比如可能今年她只請了七周的產假，過了明年元旦，她的產假就會自動延長成14周。

李昆澤又問，產檢假修法後從五天延長到七天，假如產檢假沒有用完，後續可以併入產假嗎？洪申翰回應，在這次修法之中，假如產檢假沒有用完，可以併入到後面的產假。

李昆澤提問，有關這次性工法修正，很多公務員關心，他們是否也適用？

行政院人事行政總處人事長蘇俊榮表示，這次性工法的規範，對於所有軍公教都一體適用，跟勞工的規範一樣，產假新制也是14周。由於公務員的法制主管機關是銓敘部，人事處最近幾天，一直跟銓敘部在密集討論一些細部設計，預計二周內能提出相關說明。

蘇俊榮提到，公務員方面的規範，修法程序牽涉到銓敘部及考試院，整個作業程序可能會稍微拉長，這部分人事處會盡量拜託銓敘部跟考試院加速處理。

李昆澤拋出，這次性工法修正的影響非常大，產假可以延長到14周，有沒有提前實施的可能？

洪申翰解釋，性工法修法於11月13日三讀，後續由立法院送出，然後總統公布以後，勞動部還要訂定相關細則，也給許多事業單位做人事制度的調整。目前設定，維持目標是明年1月1日生效，制度也會有銜接。

洪申翰舉例，新制陪產假延長到14天，假設到了明年元旦，陪產假的請求權還沒有結束，例如今年內只請了五天或六天，過了明年元旦，陪產假就會自動延長到14天。

李昆澤也關切，就保法修法的部分，如果原本雙親都已經領滿六個月的育嬰留停津貼，而小孩還沒有滿九歲，到了明年元旦，可以再申請育兒假和育兒留停津貼嗎？

洪申翰表示，如果之前雙親在小孩三歲前，都已經請滿六個月的育嬰留停津貼，新制上路後，可以再多申請三個月育兒留停假以及留停津貼。