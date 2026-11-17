烏山頭水庫水面型光電板成為市長選戰攻防焦點，台南市政府今天表示，烏山頭水庫光電是依循中央能源政策，由水庫主管機關農業部農田水利署嘉南管理處招商設置，第一期已於2022年完成。考量近期社會觀感及民意要求，市府已函請中央審慎評估後續處置；據了解，二期計畫尚未建置部分，嘉南管理處已完成解約，並承諾持續加強水質檢測。

市府指出，鑒於英、美、日等國家推動太陽光電發展陸續有水面型光電成功的案例，為發展太陽光電多元應用，行政院自2016年核定「太陽光電2年推動計畫」，責成經濟部水利署統籌推動水域空間太陽光電之設置，並於阿公店水庫完成全台首座水庫水域型光電示範案。

經濟發展局長張婷媛表示，中央與地方政府同樣重視民眾用水安全，民眾日常飲用水並非直接取自水庫原水，而是經淨水場多道程序處理及檢驗後供應。依經濟部統計，環保主管機關定期監測大台南淨水場水質，包含砷、鉛、鉻、鎘等重金屬在內的68項飲用水檢測項目，近5年累計檢測超過4000筆，結果全數符合飲用水標準。

市府表示，環境部及農水署嘉南管理處也定期檢測水庫原水，依嘉南管理處官網公開資料，烏山頭水庫歷次水質檢測均符合灌溉水質標準。經濟部水利署官網另設有水庫水質專區，整合環境部水庫水質監測、各水庫管理機關及台灣自來水公司淨水場水質資料，供民眾查詢。

經發局指出，依法行政是民主法治國家的基本原則，水庫水面型光電均是在法制及安全前提下核准設置。市府配合國家能源政策，也尊重立法院2025年11月14日三讀通過的環評修法，未來水面型光電設置面積達5公頃以上，須實施環境影響評估。

市府強調，烏山頭水庫光電是向中央申請設置，市府並非場域及合約主管機關，但已將近期民意反映中央評估，後續將持續與中央合作，以科學數據監督水質，確保水庫用水安全。