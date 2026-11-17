聯合國第31屆氣候峰會（COP31）正在土耳其舉行，我國駐土耳其代表黃志揚，應土耳其首都安卡拉市政府邀請，16日下午出席於綠區舉辦之「防災韌性城市的共同解方：社區整備與全球合作」專題研討會，向國際社會分享台灣在城市層級推動災害管理與氣候調適的成功經驗。

研討會由安卡拉市政府災害事務與風險管理處處長艾瑞爾（Özkan Erel）主持，同場與談人包括土耳其災害與應急管理局（AFAD）訓練與公眾意識處處長沙爾哲（Recep Şalcı）、地中海大學地質工程系教授亞爾欽（Dr. M. Gürhan Yalçın），以及土耳其搜救協會（AKUT）董事會副主席厄澤爾（Ali Osman Özel）。

黃志揚代表以「建構韌性城市的戰略夥伴關係：台灣在城市層級防災與氣候調適之經驗」為題進行專題報告，以台灣今年COP31標語「Chip in with Taiwan」開場，指出台灣不僅具備半導體晶片與資通訊科技優勢，更致力以具體行動落實氣候承諾，「承諾只是意願的宣示，唯有落實執行才能建立真正的信任」。

面對台灣與土耳其共同面臨的地震、極端高溫熱島及強降雨等複合式風險，台灣透過「在地化行動方案」、「由下而上的跨社區與公民防災參與」以及「公私協力」三大支柱，動員民間科技企業、電信網路與綠色金融，將防災藍圖轉化為城市可運作的基礎設施。

在綠色工業城市與循環經濟推案方面，黃志揚援引我國環境部最新數據說明，2005年至2025年間台灣實質國內生產毛額累計成長達93.13%，同期間碳排放密集度大幅下降48.59%；近10年經濟成長率達47%，2025年溫室氣體淨排放量更較基準年減少8.74%，實現連續4年下降，證實製造業城市能在經濟成長的同時穩健減碳。

此外，台灣正式實施碳費制度，首年徵收約新台幣49.7億元，挹注溫室氣體管理基金，並獲英國碳邊境調整機制（CBAM）資格認可；國內69家循環經濟上市櫃企業年營收突破新台幣1兆元，將寶特瓶轉化為機能紡織品、自電子廢棄物回收貴金屬，朝2035年都市廢棄物減半及15%資源循環率目標邁進，為同樣面臨CBAM與零廢棄轉型的土耳其城市提供具體產業共生參考模式。

在極端高溫調適與智慧防災推案上，黃志揚重點分享台灣三大城市治理經驗： 都市降溫與海綿城市建設：台灣以「40度C極端高溫防禦」為基準推動「國家綠蔭計畫」，運用空載光達、3D數位雙生與物聯網微氣候感測器精準定位都市熱島並規劃降溫風廊，結合透水鋪面、生態草溝與滯洪公園為城市降溫。

AI即時預報與10秒內細胞廣播警訊：台灣結合雙偏極化雷達與AI深度學習模型，提前數小時預警豪雨致災與坡地災害；地震發生時，透過細胞廣播服務在10秒內向民眾發送手機警訊，並將地震感測器直接連動捷運、高鐵、電網與醫院系統自動應變，再藉由地方政府3D地理資訊應變中心整合水文、坡地與維生管線資訊，災後快速動員商業無人機隊與電信搶修團隊。

黃志揚在會中特別強調，台灣正積極透過「世界災害管理聯盟（WADM）」串聯各國城市與應變機構，推動城市搜救（USAR）標準作業程序對接、聯合防災模擬演練及人道物流協調，並向夥伴城市分享開放架構防洪感測器、3D防災GIS工具與應變人員培訓，同時結合《巴黎協定》第6條推動緊急離網太陽能微電網、電動巴士及循環廢棄物處理等雙邊城市專案。

黃志揚最後表示，透過WADM平台與與涵蓋「聯合應急與地震韌性」、「數位雙生與海綿城市」及「循環經濟產業發展」等經驗，台灣已做好準備，期盼與安卡拉及全球夥伴城市攜手展開對話、凝聚共識，即刻採取務實的城市韌性及氣候調適行動。