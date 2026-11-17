COP31／台綜院與友邦馬紹爾群島辦會議 國合會與工研院合力為氣候發聲

聯合國第31屆氣候峰會（COP31）正在土耳其舉行，16日多場周邊會議登場，其中馬紹爾群島與台灣綜合研究院（台綜院）共同主辦，討論如何透過政策、氣候融資、能源轉型與國際合作，把小島嶼開發中國家（SIDS）的「國家自定貢獻」（NDC），轉為可執行、可融資的專案。

馬紹爾群島環境部長蓋斯柏（Jess Gasper Jr.）開場演講重申氣候變遷對馬國的衝擊，說明NDC 3.0的各項目標，感謝台灣在多個領域的支援。依馬國提交的 NDC 3.0，其2035年溫室氣體排放目標為較2010年至少減少58%，並朝2050年淨零推進，行動涵蓋潔淨電力、海陸運輸減碳、廢棄物處理、海岸防護與水糧安全，並重視外島社區的參與。

馬紹爾群島環境部氣候變遷局長賽謬爾（Clarence Samuel）說明，馬國由各主管機關依部門分工落實行動，並將氣候融資獨立規劃。他也提到台灣及其他夥伴協助推動社區太陽光電，並培訓婦女參與設備維護。馬方呼籲加強區域合作，以科學為據因應全球升溫超越1.5°C的風險。

工研院綠能與環境研究所業務經理連振安指出，島嶼電網對進口燃料的依賴，使能源轉型須同時處理供電成本與中斷風險。投資可先保障供水、醫療與通訊等關鍵服務，整合再生能源、儲能、電網及備援，再依實際用電與市場需求，發展漁業冷鏈、港口岸電與短程運輸電氣化。

連振安也說明，專案設計應從地主國NDC與服務需求出發，在公私合作與服務合約中明定付款、營運維護、設備更新及風險分擔，再以技術協助、補助或保證工具處理融資障礙。他以台灣與巴拉圭的造林復育，示範說明共同選址、釐清權利、分配效益及設計監測、報告與查證。若依《巴黎協定》第六條移轉減碳成果，亦須釐清地主國授權，並依實際可交付的額度，評估碳權收入。

台綜院研究九所所長顏婉庭，則比較各國與國際氣候基金的工具，指出公共資金可依專案的融資障礙與成熟度，採用補助、優惠性融資、信用保證及公私共同投資，帶動民間資本並兼顧減緩與調適。她以台灣碳費挹注的溫室氣體管理基金為例，說明如何支持技術研發、示範及商業應用，並介紹專案貸款信用保證與利息補貼的規劃。

國際合作發展基金會（國合會）技術合作處處長顏銘宏以馬紹爾群島為例，說明如何透過駐地技術團，將國家調適計畫與NDC的優先事項轉為在地專案，包括校園菜園與供餐、豬種改良及衛生屠宰、蛋雞生產，以及與馬紹爾群島學院共同示範塑膠回收。

顏銘宏指出，光儲設備須考量海島鹽害，並介紹透過馬國開發銀行轉貸、協助家戶汰換耗能設備的做法；可先用技術合作驗證在地可行性，再與當地金融機構設計融資安排，爭取多邊資金擴大規模。

亞洲開發銀行（亞銀）資深氣候變遷專家哈維爾（Esmyra Javier）說明，亞銀依《氣候變遷行動計畫》及《太平洋策略》，以補助、優惠性貸款和技術援助支援島國的專案準備與投資。

她以馬久羅的都市服務及韌性提升計畫為例，說明水資源安全與防災如何納入基礎建設，並介紹太平洋區域氣候行動方案（RPACA）和加速環礁調適倡議，說明跨國合作如何擴大融資及技術支援。