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COP31／峰會推AI承諾 專訪美國眾議員：將對AI做出聰明的監管

聯合報／ 特派記者林奐成洪欣慈／安塔利亞即時報導
美國華盛頓州民主黨籍眾議院議員藍道爾在會場接受本報訪問時指出，美國各地正在思考AI對環境的衝擊，已陸續提出暫停興建新資料中心的禁令。特派記者林奐成／攝影
美國華盛頓州民主黨籍眾議院議員藍道爾在會場接受本報訪問時指出，美國各地正在思考AI對環境的衝擊，已陸續提出暫停興建新資料中心的禁令。特派記者林奐成／攝影

正在土耳其舉行的聯合國氣候峰會COP31）今天正式啟動「安塔利亞人工智慧承諾」，但美國等大國皆未加入。華盛頓州民主黨籍眾議院議員藍道爾（Emily Randall）在會場接受本報訪問時指出，美國各地正在思考AI對環境的衝擊，已陸續提出暫停興建新資料中心的禁令，她的選區也有許多原住民部落，擔心AI和資料中心的耗水量。

她強調，民主黨在眾議院和參議院都獲勝，將能夠強力監督川普政府，同時掌握編列預算的權力來授權綠能支出。針對AI在美國的發展，她強調：「國會有責任對AI做出聰明的監管，這是我們的責任」，有很多法案準備在明年提出。

「資料中心是一個具體例子，說明不受約束的科技，正在對地球和人類造成什麼影響。」藍道爾強調。

另一方面，藍道爾表示，AI可以協助對抗氣候變遷，例如分析森林的衛星影像，找出有野火風險地點；人們不應該害怕科技，只是需要清醒地看待它對人類、工作和環境的影響，並確保有一套政策機制，讓那些靠這項科技賺錢的公司，投入氣候韌性的建設。

參與峰會的國泰金控總經理李長庚接受本報專訪時分析，AI發展處在早期階段、大量建置資料中心，確實產生很高耗能，若蓋在住宅區附近會有低頻噪音影響居民，在歐美出現很多抗議。但他認為，隨著晶片、軟體與配線逐年進步，資料中心的效能將會逐步提升，「它的耗能會降低，那個時間點不會太遠，且資料中心的設置規範會越來越上軌道，擾民的因素會降低」。

「一個產業要發展，它一定要跟老百姓、眾人的生活能夠契合。」李長庚強調，要興建AI資料中心的業者，應該自己尋找綠電或自備電廠，如果業者需要金融機構去做投融資，「我們國泰就去評估，案子如果可行，當然我們會願意去做（投融資）」。

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