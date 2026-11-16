COP31／峰會推AI承諾 專訪美國眾議員：將對AI做出聰明的監管

正在土耳其舉行的聯合國氣候峰會（COP31）今天正式啟動「安塔利亞人工智慧承諾」，但美國等大國皆未加入。華盛頓州民主黨籍眾議院議員藍道爾（Emily Randall）在會場接受本報訪問時指出，美國各地正在思考AI對環境的衝擊，已陸續提出暫停興建新資料中心的禁令，她的選區也有許多原住民部落，擔心AI和資料中心的耗水量。

她強調，民主黨在眾議院和參議院都獲勝，將能夠強力監督川普政府，同時掌握編列預算的權力來授權綠能支出。針對AI在美國的發展，她強調：「國會有責任對AI做出聰明的監管，這是我們的責任」，有很多法案準備在明年提出。

「資料中心是一個具體例子，說明不受約束的科技，正在對地球和人類造成什麼影響。」藍道爾強調。

另一方面，藍道爾表示，AI可以協助對抗氣候變遷，例如分析森林的衛星影像，找出有野火風險地點；人們不應該害怕科技，只是需要清醒地看待它對人類、工作和環境的影響，並確保有一套政策機制，讓那些靠這項科技賺錢的公司，投入氣候韌性的建設。

參與峰會的國泰金控總經理李長庚接受本報專訪時分析，AI發展處在早期階段、大量建置資料中心，確實產生很高耗能，若蓋在住宅區附近會有低頻噪音影響居民，在歐美出現很多抗議。但他認為，隨著晶片、軟體與配線逐年進步，資料中心的效能將會逐步提升，「它的耗能會降低，那個時間點不會太遠，且資料中心的設置規範會越來越上軌道，擾民的因素會降低」。

「一個產業要發展，它一定要跟老百姓、眾人的生活能夠契合。」李長庚強調，要興建AI資料中心的業者，應該自己尋找綠電或自備電廠，如果業者需要金融機構去做投融資，「我們國泰就去評估，案子如果可行，當然我們會願意去做（投融資）」。