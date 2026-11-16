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COP31／首份AI氣候承諾正式公布 台企觀望中、美中政府都缺席

聯合報／ 特派記者洪欣慈林奐成╱安塔利亞即時報導
聯合國氣候峰會（COP31）主席國土耳其與國際電信聯盟（ITU）今日正式發表《安塔利亞人工智慧承諾》，是COP首度以AI為主題的專門承諾，但以簽署現況來看，各國和企業目前響應有限，截至16日共80個單位簽署。特派記者張文玠／攝影
聯合國氣候峰會（COP31）主席國土耳其與國際電信聯盟（ITU）今日正式發表《安塔利亞人工智慧承諾》，是COP首度以AI為主題的專門承諾，但以簽署現況來看，各國和企業目前響應有限，截至16日共80個單位簽署。特派記者張文玠／攝影

聯合國氣候峰會COP31）主席國土耳其與國際電信聯盟（ITU）今日正式發表《安塔利亞人工智慧承諾》，在各地掀起反彈資料中心興建浪潮之際，這是COP首度以AI為主題的專門承諾，呼籲以永續能源驅動AI、透明揭露其環境衝擊。但以簽署現況來看，各國和企業目前響應有限，截至16日共80個單位簽署，政府部門僅南韓、盧森堡、哥倫比亞等7國加入；AI發展大國美國、中國政府與歐盟均未簽署；OpenAI、Google等科技巨頭也未參與。

台灣作為半導體重鎮、AI產業供應鏈要角，目前尚無台灣企業簽署。有業者透露，承諾牽涉層面廣泛，且須每年提交進度報告，多數企業並非不響應，但需完整評估，許多國際廠商據了解也都還在衡量中。ITU副秘書長拉馬瑙斯卡斯被本報問及是否鼓勵台灣加入時說，「我鼓勵全世界所有國家加入」。該承諾簽署開放期將持續到明年COP32。

對於美、中、歐盟等大國都未加入，拉馬瑙斯卡斯強調，「我們對現有的簽署者很滿意」，重點是形成一股運動，也向外界傳達「世界真的在乎這件事」，「我們不會停下來」。接下來ITU將推出「數位AI基礎設施投資手冊」，協助各國規畫AI基礎設施。至於大型雲端業者缺席，他說，不少業者本身就是ITU會員，將持續接觸，「預期會有更多人加入」。

依ITU儀表板，其餘簽署國還有安道爾、獅子山、索馬利亞與烏干達，主辦國土耳其、談判主席國澳洲都不在名單上。企業簽署者共43家，以電信業與永續新創為主，微軟、亞馬遜、Meta、輝達等AI資料中心主力業者皆未參與。

相較美國科技巨頭全數缺席，中國有阿里巴巴、格力電器與上海人工智慧研究院3家簽署，阿里雲高層更在承諾公布大會上發言，展現中國在AI與氣候議題上的存在感。阿里雲副總裁暨全球資料中心總經理王朝陽強調，阿里雲2026財年自建資料中心的清潔電力占比已達73.6%，目標2030年達成自身營運碳中和，「作為中國企業，我們願意把中國的經驗與創新帶進這個過程」。

不過，依目前簽署內容來看，多數簽署者的承諾都偏向低成本項目。統計顯示，政府以外的73個簽署單位中，最多勾選「培訓AI人才」，達47個單位；要求供應商揭露者僅32個、願意揭露自家AI環境衝擊者僅18個；願意提供資金支援的更僅有7個。

聯合國AI獨立國際科學小組成員引述小組初步報告提出警告：AI開發、算力基礎設施與訓練前沿模型所需的龐大資源，高度集中在全球極少數行為者手中；開發者與社會之間存在嚴重的資訊不對稱，這些科技真實的能源與環境足跡，往往缺乏可供獨立科學評估的透明、標準化追蹤；現有的防護與評估方法，也跟不上AI快速擴張的速度。「無法衡量，就無法管理；世界無法治理它不能透明理解的東西。」

美國業者Greensparc資深顧問摩倫（Tom Moran）則直言，「拒絕資料中心開發的社區，不是因為想要更有效率、更低碳的資料中心」，業界若無法與社區就能源、水資源與社會信任取得共識，將難以重建經營許可。

拉馬瑙斯卡斯坦言，依部分估計，2030年AI用電量將翻倍，數位企業排放近年也持續增加，「必須讓淨零承諾回到正軌」。由於承諾屬自願性質，世界資源研究所（WRI）認為，承諾方向正確，但缺乏問責機制，明年COP32的首次盤點，將是從軟性意向走向真正問責的機會。

聯合國氣候峰會（COP31）主席國土耳其與國際電信聯盟（ITU）今日正式發表《安塔利亞人工智慧承諾》，是COP首度以AI為主題的專門承諾，但以簽署現況來看，各國和企業目前響應有限，截至16日共80個單位簽署。特派記者張文玠／攝影
聯合國氣候峰會（COP31）主席國土耳其與國際電信聯盟（ITU）今日正式發表《安塔利亞人工智慧承諾》，是COP首度以AI為主題的專門承諾，但以簽署現況來看，各國和企業目前響應有限，截至16日共80個單位簽署。特派記者張文玠／攝影

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