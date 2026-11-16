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呼應COP31「科學、產業和科技」 彭啓明：台灣減碳就是全球AI減碳
第31屆聯合國氣候變化大會（COP31）邁入第2周，為呼應大會「科學、產業和科技」主題，環境部今舉辦「COP31氣候脈動·台灣同行」系列活動，以「AI for Climate, Climate for AI：綠色算力與氣候數位科技」為題展開國際論壇，強調台灣工廠的排放正是全球AI業者供應鏈排放的一部分，因此台灣的減碳就是全球AI的減碳。
論壇由環境部長彭啓明主持，邀集台灣氣候聯盟理事長彭双浪、Climate Change AI共同創辦人David Rolnick、台智雲總經理吳漢章、台電副總經理鄭慶鴻及氣候科技與創新專家Eleonora Gatti等，探討台灣如何憑藉半導體與資通訊實力，引領全球邁向高算力、低碳排的永續新時代。
彭啓明表示，AI與氣候不是零和而是共生，沒有穩定的氣候與潔淨的能源，就沒有可持續的AI，沒有AI人類也來不及應對氣候危機。
彭啓明指出，全球約9成AI伺服器由台灣企業設計與製造，台灣工廠的排放正是全球AI業者供應鏈排放的一部分，因此台灣的減碳就是全球AI的減碳，台灣不只要做全球AI的製造中心，更要成為低碳AI的示範之島。
彭双浪演講時以友達為例，導入AI能源管理推動1097項節能專案，創下4.73%歷史新高節電率，並透過數位碳管理平台帶動供應鏈減碳，打造跨國綠色競爭力。
Climate Change AI共同創辦人David Rolnick指出，AI能加速氣候模型運算與農業衝擊評估，但業界須審慎評估算力擴張的能耗邊界，確保正向淨氣候效益。
吳漢章則強調，結合綠能的「主權AI」是兼顧資安與氣候韌性的關鍵；鄭慶鴻則表示，正透過儲能與需量反應，讓資料中心轉型為調節電網韌性的雙向靈活夥伴。
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