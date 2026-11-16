海委會向海洋守護者致敬頒「海貢獎」 5團體、5人獲獎

海委會今天在高雄舉行第四屆「海貢獎」，合計5組團體及5人獲獎。海保署長陸曉筠表示，有人守護生物、關心棲地、改變產業等，當這些努力連結起來，就成為台灣海洋保育的力量。

海洋委員會海洋保育署說明，第四屆「海洋委員會表彰海洋保育貢獻楷模獎」頒獎典禮在高雄市鼓山區舉行，由海洋委員會副主委吳欣修頒獎，10組得獎團體及個人分別來自學術界、海巡單位、民間團體及企業，以不同專業與方式為台灣海洋保育累積改變。

依海保署新聞稿，吳欣修表示，「海貢獎」是向那些願意為海洋多做一點、持續做下去的人表達感謝，期待透過得獎者的故事，讓社會看見海洋保育不僅是專家的工作，而是每個人都能參與的事情，並且希望開拓更多國際夥伴一起推動海洋治理，改善海洋環境。

陸曉筠提到，「真正讓保育發生的，仍是願意走進現場、持續實踐的人」，另此次頒獎典禮結合「海洋保育面面觀研討會」，希望讓更多研究者、實務工作者與社會大眾看見經驗如何相互啟發，讓保育行動有機會在更多地方發生。

海保署指出，5組團體獎得主分別為財團法人黑潮海洋文教基金會、社團法人雲林縣漁船協會、社團法人臺中市台灣釣魚人大聯盟、海湧工作室及社團法人台北市野鳥學會，5組團體分別從海上出發、走進漁村、釣場與濕地，或將海洋帶進教室與日常生活，讓海洋保育成為許多人願意一起實踐的行動。

個人獎得主則為中央研究院研究員暨執行長鄭明修，他長年投入珊瑚礁生態研究與海洋保育工作；國立中山大學海洋科學系退休特聘教授陳孟仙則是多年來研究海洋環境變化的線索；國立嘉義大學生物資源學系暨研究所教授邱郁文長年走進潮間帶進行研究；海巡署偵防分署北門查緝隊組主任林彥慶以查緝與執法守住保育底線；台明將企業股份有限公司董事長林肇睢則將企業社會責任延伸至生態保育與地方環境共生。