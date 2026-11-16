COP31邁入第二周 環境部盼打造台灣為低碳AI示範島

在土耳其舉行的COP31邁入第二周，環境部呼應大會「科學、產業和科技」主題，今天舉辦「COP31氣候脈動 台灣同行」活動。環境部長彭啓明在國際論壇時表示，全球約九成AI伺服器由台灣企業設計與製造，台灣工廠的排放，正是全球AI業者供應鏈排放的一部分，台灣的減碳也就是全球AI的減碳，台灣不只是全球AI的製造中心，更要成為低碳AI的示範之島。

彭啓明邀集台灣氣候聯盟理事長暨友達光電董事長彭双浪、Climate Change AI共同創辦人David Rolnick、台智雲總經理吳漢章、台電副總經理鄭慶鴻、前聯合國開發署婦女賦權創新專家iWomen應用程式負責人Eleonora Gatti一起參與論壇，探討台灣如何憑藉半導體與資通訊實力，不僅是驅動全球AI發展引擎，更是國際夥伴實踐氣候目標不可或缺的減碳夥伴。

彭啓明表示，AI和氣候不是零和遊戲，而是共生，沒有穩定的氣候與潔淨能源，就沒有可持續的AI，沒有AI的幫助我們也不能因應氣候危機。彭双浪贊同彭啓明說法，認為AI與氣候就像是太極的兩端，相互結合互蒙其利，讓AI導入為氣候工作，可以預報颱風路徑、高溫預警等，甚至規劃都市林打造宜居城市，相對地，我們更要打造好的氣候政策，為可持續的AI創造環境，也為人類創造宜居的地球。

COP31邁入第二周，環境部今天舉辦「COP31氣候脈動 台灣同行」活動，環境部長彭啓明盼台灣成為低碳AI的示範之島。記者潘俊宏／攝影