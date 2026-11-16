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內政部訂育兒家庭社宅承租順序辦法 腹中胎兒納計算

中央社／ 台北16日電

內政部近期發布「育有未成年子女家庭承租內政部興辦社會住宅順序辦法」，明確規範育有未成年子女家庭，承租內政部興辦社會住宅的排序機制，未成年子女人數納入尚未出生的胎兒一併計算，人數較多者先予承租。

住宅法第4條明定，社會住宅提供至少20%出租予新婚2年內或育有未成年子女之婚育家庭，並規定育有未成年子女之家庭，以未成年子女人數較多者先予承租，其辦法由主管機關定之。

內政部11日發布訂定「育有未成年子女家庭承租內政部興辦社會住宅順序辦法」，並自發布日施行。

內政部於說明指出，為落實國家人口政策，營造友善育兒環境，保障育兒家庭居住需求，並明確規範育有未成年子女家庭承租內政部興辦社會住宅，其未成年子女人數之計算基準及先予承租之排序機制，因此訂定「育有未成年子女家庭承租內政部興辦社會住宅順序辦法」，並自發布日施行。

辦法第3條明定，依據住宅法所定未成年子女人數，以申請人或其配偶之未滿18歲子女及胎兒總數計算之；未成年子女人數，以申請日為計算基準。

內政部於辦法說明指出，為落實國家鼓勵生育政策，並參酌過往婚育家庭支持政策規劃，孕有胎兒的家庭亦屬保障對象，以營造友善育兒環境並保障育兒家庭居住需求，至於胎兒的認定，應以孕婦健康手冊、醫療院所診斷證明書或其他足資證明的文件為之。

辦法第4條明定，育有未成年子女家庭，應依辦法第3條計算之人數，由多至少排定順位，以人數較多者先予承租，依規定排定至同一順位時，如賸餘戶數不足分配予該順位全體申請人，以公開抽籤方式決定序位。

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