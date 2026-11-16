黃仁勳風波 經濟部：台灣頂尖、強韌供應鏈無法取代

立委關注，輝達人事是否牽動台灣AI供應鏈產業。經濟部次長賴建信今天說，會緊密注意國際情勢對台灣經濟的影響，但台灣有頂尖的半導體技術、強韌供應鏈，這是無法取代的。

立法院經濟委員會邀請賴建信、台電公司董事長曾文生、台糖董事長吳明昌等人列席，審查115年度中央政府總預算有關經濟部及所屬主管預算凍結案。

國民黨立委謝衣鳯質詢關注，受到輝達前執行長黃仁勳事件影響，未來輝達經營策略可能更加重視成本控管，恐導致台灣相關產業接單量高、毛利率低，經濟部如何協助。

賴建信答詢表示，從最新的進出口統計數字、業者實際生產訂單來看，半導體產業基本需求是不變的，且台灣的角色不容取代，因為台灣除了有頂尖的半導體技術，還有強韌的供應鏈。

賴建信說，經濟部會緊密注意國際情勢對台灣的影響，目前為止所看到的，台灣頂尖、完整的產業鏈供應，是無法取代的。

另外，台糖前董事長吳乃仁因台糖土地案遭管收，債權人台糖公司提出撤回管收聲請。民眾黨立委洪毓祥、國民黨立委王鴻薇等人質詢時，關注後續協商進度。

吳明昌指出，吳乃仁的委任律師7月16日及8月18日曾到台糖協商2次，但對於還款期數、要求減少清償成數，內容不夠具體，台糖內部討論後不接受，希望吳乃仁在1個月內提出具體可行清償方案。台糖今天會再去函吳乃仁，「限7天內明確答覆」。

吳明昌也說，若債務人提出新的清償方案，台糖公司將提交委員會審查，並交由董事會做最後討論、審議；如果債務人未提出新的清償方案，台糖將視為債務協商不成立，將再循強制執行程序，請法院調查、要求債務人到案說明財產及收入情況。

吳明昌指出，如果發現債務人有隱匿財產、有錢卻不清償等情形，台糖將依法定程序聲請管收，並追償其隱匿的財產。