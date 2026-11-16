總統盼與愛達荷州加深合作 打造更具韌性全球供應鏈

總統賴清德今天接見美國愛達荷州長李睿德訪問團時表示，希望雙方持續加深合作，打造更具韌性的全球供應鏈，也期待台美之間有更多的產業交流合作，早日簽署避免雙重課稅協定。

總統今天在總統府接見李睿德（Brad Little）訪問團致詞時，先恭喜李睿德順利連任，也說這是李睿德擔任州長以來，第四度訪問台灣，他要感謝李睿德及愛達荷州政府，長期以來堅定支持台灣，積極推動雙邊交流合作，不只增進台灣與愛達荷州的友好情誼，也讓台美關係更加緊密。

總統指出，台灣去年不僅成為美國第四大貿易夥伴，更連續9年位居愛達荷州全球第二大貿易夥伴，而台灣和愛達荷州的經貿往來，以高科技以及電子產業為重要支柱。

總統表示，相信迎向AI新時代，雙方將在半導體、電子產業，以及先進製造等領域持續加深合作，打造更具韌性的全球供應鏈，其中美光科技是台灣最大外資之一，也是連結台灣和愛達荷州的重要夥伴。

總統提到，這次李睿德來訪，將見證台灣與愛達荷州簽署教育合作備忘錄，繼續深化教育及人才培育等交流合作，期待透過更多的校際合作以及研究連結，培育更多優秀人才，為未來的經貿與產業發展，注入新的動能。

總統也說，期待台美之間有更多的產業交流合作，而且為了讓雙方企業擁有更友善的投資環境，希望台美能夠早日簽署避免雙重課稅協定，進一步帶動台灣以及愛達荷州的共同發展，促進彼此的繁榮。

李睿德透過翻譯表示，台灣跟愛達荷州之間有非常長遠的關係，也有很多相似之處，包括都擁有非常強健蓬勃的民主制度、非常努力勤奮的人民等。

李睿德表示，這次的訪問團成員，除了有大學、美光的代表，也有農產品企業家代表，而在經濟發展上，愛達荷州希望持續成長，這除了需要企業的投資，還有教育方面的投資，相信接下來4年，愛達荷州與台灣的合作與友誼只會持續成長。