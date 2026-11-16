快訊

離租屋處不到百公尺！轎車撞飛機車再衝進水餃店 19歲男大生車禍亡

黃仁勳從華府局外人變川普麻吉！美媒還原白宮初見 2點打動川普

星巴克大杯買1送1！限時4天「4款飲品」雙杯組115元起 會員每杯最低58元

聽新聞
0:00 / 0:00

總統盼與愛達荷州加深合作 打造更具韌性全球供應鏈

中央社／ 台北16日電

總統賴清德今天接見美國愛達荷州長李睿德訪問團時表示，希望雙方持續加深合作，打造更具韌性的全球供應鏈，也期待台美之間有更多的產業交流合作，早日簽署避免雙重課稅協定。

總統今天在總統府接見李睿德（Brad Little）訪問團致詞時，先恭喜李睿德順利連任，也說這是李睿德擔任州長以來，第四度訪問台灣，他要感謝李睿德及愛達荷州政府，長期以來堅定支持台灣，積極推動雙邊交流合作，不只增進台灣與愛達荷州的友好情誼，也讓台美關係更加緊密。

總統指出，台灣去年不僅成為美國第四大貿易夥伴，更連續9年位居愛達荷州全球第二大貿易夥伴，而台灣和愛達荷州的經貿往來，以高科技以及電子產業為重要支柱。

總統表示，相信迎向AI新時代，雙方將在半導體、電子產業，以及先進製造等領域持續加深合作，打造更具韌性的全球供應鏈，其中美光科技是台灣最大外資之一，也是連結台灣和愛達荷州的重要夥伴。

總統提到，這次李睿德來訪，將見證台灣與愛達荷州簽署教育合作備忘錄，繼續深化教育及人才培育等交流合作，期待透過更多的校際合作以及研究連結，培育更多優秀人才，為未來的經貿與產業發展，注入新的動能。

總統也說，期待台美之間有更多的產業交流合作，而且為了讓雙方企業擁有更友善的投資環境，希望台美能夠早日簽署避免雙重課稅協定，進一步帶動台灣以及愛達荷州的共同發展，促進彼此的繁榮。

李睿德透過翻譯表示，台灣跟愛達荷州之間有非常長遠的關係，也有很多相似之處，包括都擁有非常強健蓬勃的民主制度、非常努力勤奮的人民等。

李睿德表示，這次的訪問團成員，除了有大學、美光的代表，也有農產品企業家代表，而在經濟發展上，愛達荷州希望持續成長，這除了需要企業的投資，還有教育方面的投資，相信接下來4年，愛達荷州與台灣的合作與友誼只會持續成長。

韌性 賴清德 台美關係

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

美台高科技論壇矽谷登場 輝達副總裁強調台灣為關鍵供應鏈

川習三會前 陸大使籲中美為亞太和平與繁榮作出新貢獻

美國期中選舉觀測／陸學者憂美中穩定框架鬆動 先求落實既有共識

李強會泰總理 稱將加速鐵路建設 曼谷宣布簽署8合作文件

相關新聞

大新竹輕軌 高虹安宣布地下化優先 明年提送中央審查

新竹市地狹人稠，輕軌議題民眾關注。新竹市府今開「大新竹輕軌推動進度」記者會，市長高虹安說明紅、藍線整合可行性研究進度，宣布以「地下化優先」作為未來規畫方向。市府積極突破縣市路網整合、機廠共用及高鐵銜接等推動瓶頸，成功爭取交通部補助2100萬元，並於今年3月完成委託案決標，進入實質研究階段，目標於明年完成報告並提送交通部審查，建構串聯新竹市區、科學園區、竹北生活圈及高鐵新竹站的現代化軌道運輸網絡。

台中製造業展現強勁韌性 中市府深化淨零輔導助產業低碳轉型

台中市政府經濟發展局今(13)日結合逢甲大學舉辦「特定工廠淨零及外貿拓銷系列講座」第三場活動，以「節能有方、低碳創價！」為主題，聚焦半導體產業永續創新、溫室氣體盤查及工廠節能改善等議題，透過產官學交流及專業經驗分享，協助業者掌握淨零轉型趨勢與實務作法。 此次活動講座由周至宏教授以「低碳綠色與數位智慧－半導體產業之永續創新議題」為題，從低碳技術及數位智慧應用切入，分享半導體產業永續創新趨勢，探討如何結合科技應用與低碳發展，提升製造效率及永續競爭力；陳見財則以「特登工廠製程與公用設施減碳措施與輔導資源介紹」為題，說明溫室氣體盤查範疇及碳排放來源，協助業者了解範疇一、範疇二及範疇三的排放差異，掌握自身碳排放情形，並介紹製程與公用設施改善措施及政府相關輔導資源。 陳炳義經理及廖文寬總監則分別分享企業節能減碳規劃、實際節能案例，以及工廠系統節能改善與智慧化應用，提供業者具體改善方向；與談人葉振福理事長也結合產業實務經驗，與講師及現場業者交流，促進產業經驗分享。 經發局長張峯源表示，儘管面臨國際經貿環境挑戰，在各位企業先進共同努力下，台中產業仍展現強勁韌性。許多未登記工廠是台中製造業供應鏈的

黃仁勳回鍋輝達添變數 美財長貝森特要求外找CEO

． 輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳請辭執行長後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）公開對接班人選表態，強調輝達必須「從公司外部」尋找新任執行長，並大幅整頓內部管理。相關言論引發討論，也讓黃仁勳是否有機會重返輝達，再度成為關注焦點。

韓國駐台代表與台灣情牽38年 黃載皓中文流利

今年七月上任的韓國駐台代表黃載皓說得一口流利中文，從吃不膩的飯糰早餐到對棒球的瘋狂，黃載皓的「台」，蘊含他與台灣卅八年牽絆。

COP31／減碳解方…運輸電氣化 土耳其經驗可借鏡

本屆氣候峰會（ＣＯＰ31）主辦國土耳其力推電氣化倡議，有締約國支持將「二○三五年全球電氣化達百分之卅五」列為減碳解決方案。記者走訪當地發現，官方扶持的國產電動車「Togg」成為電動車銷售龍頭、民眾高度依賴輕軌電車，凸顯土耳其在運輸電氣化上已有初步成果，值得台灣借鏡。

韓國駐台代表 盼互增航班 影視合作 黃載皓：讓更多韓人愛上台灣

韓國駐台代表黃載皓接受本報專訪談及韓台關係指出，希望能強化民間交流和軟實力合作，挖掘出韓台共同的故事，讓韓國民眾都能透過電影魔力，像他一樣愛上台灣。此外，如同台灣人染上釜山病，他也希望韓國人能染上台灣熱，來了還想再來，進一步擴大觀光人次。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。