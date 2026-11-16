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大新竹輕軌 高虹安宣布地下化優先 明年提送中央審查

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府今開「大新竹輕軌推動進度」記者會，市長高虹安說明紅、藍線整合可行性研究進度。圖／新竹市府提供
新竹市府今開「大新竹輕軌推動進度」記者會，市長高虹安說明紅、藍線整合可行性研究進度。圖／新竹市府提供

新竹市地狹人稠，輕軌議題民眾關注。新竹市府今開「大新竹輕軌推動進度」記者會，市長高虹安說明紅、藍線整合可行性研究進度，宣布以「地下化優先」作為未來規畫方向。市府積極突破縣市路網整合、機廠共用及高鐵銜接等推動瓶頸，成功爭取交通部補助2100萬元，並於今年3月完成委託案決標，進入實質研究階段，目標於明年完成報告並提送交通部審查，建構串聯新竹市區、科學園區、竹北生活圈及高鐵新竹站的現代化軌道運輸網絡。

高虹安指出，大新竹輕軌整體路網於2021年4月獲交通部備查，原規畫紅、藍、綠、橘4條路線，總長約49.3公里，但2022年紅線可行性研究送審時，因縣市路網未整合、運量過於樂觀、未與高鐵銜接及機廠選址等議題尚待釐清，未能符合中央審查要求。

對此，市府自2023年起積極與新竹縣政府、科學園區及相關單位協調，主動承擔紅、藍線整合可行性研究主政責任，並於2025年11月12日獲交通部同意補助2100萬元，今年3月完成委託案決標。目前研究重點包括縣市路線整合、紅藍線直通營運、台鐵及高鐵銜接、機廠共用、運量預測與財務效益等，逐步補足過去規劃缺口，提升整體路網效益。

高虹安說，大新竹地區地狹人稠、道路空間有限，市府充分理解市民對於軌道建設施工期間可能造成交通衝擊的擔憂。尤其光復路等重要交通廊道車流量龐大，部分路段更面臨急彎、道路線形轉折、穿越台鐵及施工期間交通維持等工程挑戰。

因此，市府將以「地下化優先」作為重要規畫方向，審慎評估工程可行性、交通衝擊、建設成本及財務負擔，兼顧城市發展需求與交通運輸效率，規畫具備自動化、高效率及優質服務水準的現代化捷運系統，打造符合大新竹長遠發展需求的軌道運輸路網。

針對外界關心的建設期程，高虹安說，軌道建設涉及可行性研究、綜合規畫、環境影響評估、都市計畫變更及工程設計等階段，均須經過中央專業審查，並非一蹴可幾。以其他縣市經驗為例，新北市三鶯線從可行性研究完成到綜合規畫歷時約2.7年、台南市第一期藍線則約6.8年，2案細部設計及工程發包都約1年，顯示軌道建設需要充分的前期規畫與審查程序。市府目前以明年完成紅、藍線整合可行性研究並提送中央審查為目標，後續將接續推動綜合規畫、設計等作業，朝新北市三鶯線經驗於120年動工的目標穩健邁進。

市府指出，行政院已將大新竹輕軌納入「桃竹苗大矽谷計畫」，交通部也已核定補助整合可行性研究經費，為後續推動奠定基礎。將持續與縣府及中央相關單位合作，針對過去審查意見提出完整規畫，並爭取中央加強跨部會協調，以及工程技術、財務規畫等支持，在符合專業審查標準的前提下提升行政效率，讓各階段工作順利銜接。

在後續路網發展方面，市府將依整體路網銜接、運量需求、都市發展及財務可行性，分階段評估綠線（南寮）、橘線（科學園區）及紅線舊城區延伸線，不會等紅、藍線完成興建後才啟動其他路線規畫；優先路網核定後，也將積極爭取將香山地區納入整體路網，兼顧區域均衡發展與市民交通需求。

此外，市府持續推動先導公車、YouBike、安心通學專車及TPASS通勤月票，並透過道路瓶頸改善、號誌時制重整及AI智慧交通管理，提前培養公共運輸需求，讓短期交通改善與長期軌道建設同步推進。

高虹安強調，城市建設沒有捷徑，重大公共工程更不能只靠喊口號，唯有經得起專業檢驗的規畫，才能真正落地。面對選舉期間外界對大新竹輕軌的諸多議論，也有候選人提出四年內動工等承諾，是先期工程還是主體工程動工，兩者定義與難度天差地遠，政治人物有責任向社會大眾說明清楚。

此外，軌道建設涉及運量、財務、工程及跨縣市整合等複雜課題，不能為追求政治聲量而做出不切實際的承諾。從過去縣市各自規畫，到如今跨域整合、取得中央補助並正式啟動可行性研究，市府正一步步突破長期推動瓶頸。

大新竹輕軌紅、藍線整合圖。圖／新竹市府提供
大新竹輕軌紅、藍線整合圖。圖／新竹市府提供

輕軌 高虹安 中央

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