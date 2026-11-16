張安平COP31談水泥未來競爭力：低碳、耐久與循環 台泥煅燒黏土技術從非洲導入歐洲 年產能估達150萬噸

台泥董事長張安平在聯合國氣候變遷大會COP31論壇中以「水泥的文藝復興」為題呼籲，未來的競爭力不再只是追求產量與成本，而是如何降低材料碳排、延長使用壽命與促進循環利用。 圖／台泥 提供

台泥董事長張安平在聯合國氣候變遷大會COP31論壇中以「水泥的文藝復興」為題呼籲，現在是水泥產業寫下歷史新篇章的時刻，未來的競爭力不再只是追求產量與成本，而是如何降低材料碳排、延長使用壽命與促進循環利用。台泥總經理程耀輝則在與世界銀行集團旗下國際金融公司（IFC）、歐洲復興開發銀行等機構代表同場論壇中提醒，當企業無法以合理成本取得減碳投資所需資金，生產與投資可能轉向碳成本較低的地區，使碳排放只是移轉而非真正減少。

台泥總經理程耀輝(左三)於COP31藍區與土耳其能源暨自然資源部長Alparslan Bayraktar(左四)會面。 圖／台泥 提供

台泥此次攜手歐洲水泥子公司Cimpor及土耳其OYAK Cement，在COP31期間共於藍區綠區舉辦七場論壇，議題涵蓋低碳建材、氣候韌性、自然復育、碳定價與轉型融資、人工智慧、新材料及重工業電氣化。除了透過國際論壇分享產業轉型經驗，台泥總經理程耀輝亦與集團主管共同拜會土耳其能源暨自然資源部長Alparslan Bayraktar，進行交流，土耳其工業暨科技部長Mehmet Fatih Kacır則參訪台泥於COP31的展區，了解3D建築列印技術應用於土耳其Hatay震災重建的計畫，以及能源儲存與煅燒黏土等低碳技術。

台泥也於COP31展現煅燒黏土的工業化成果。煅燒黏土是目前全球水泥產業積極發展的減碳技術之一，透過取代部分高碳排的水泥熟料，降低水泥生產過程的碳排放。台泥旗下歐洲水泥公司Cimpor已將非洲象牙海岸、喀麥隆及迦納的煅燒黏土工業化經驗導入葡萄牙，預計今年底在非洲及歐洲的煅燒黏土年產能將達150萬噸，可支援每年約500萬噸低碳混合水泥生產，估計每年最高可減少約120萬噸二氧化碳排放。台泥董事長張安平在與全球水泥及混凝土協會（GCCA）等國際產業及學術界代表共同參與的論壇中強調，水泥支撐了現代文明，也必須承擔相應的環境責任。他指出，各地擁有不同的黏土、天然火山灰及可回收建材資源，應因地制宜發展減碳途徑；然而，低碳建材要真正進入市場，不能只依靠製造商投入，更需要建築師、工程師、標準制定機構及政府共同參與，讓創新材料獲得標準認可，並將建築全生命週期納入採購決策。

另一方面，台泥總經理程耀輝在COP31藍區「碳有價，誰為轉型融資？」論壇中指出，隨著歐盟排放交易制度（EU ETS）免費配額逐步退場及碳邊境調整機制（CBAM）推進，企業面臨日益明確的碳成本，但全球碳定價與轉型融資制度卻未同步發展。他強調，碳定價本身不會自動帶來減碳投資，國際社會必須建立可預測的政策、可靠的排放查證及合理的融資與風險分擔機制，才能避免碳排放移轉，真正推動產業低碳轉型。