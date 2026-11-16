台中製造業展現強勁韌性 中市府深化淨零輔導助產業低碳轉型

逢甲大學舉辦「特定工廠淨零及外貿拓銷系列講座」。 圖／臺中市政府經濟發展局 提供

台中市政府經濟發展局今(13)日結合逢甲大學舉辦「特定工廠淨零及外貿拓銷系列講座」第三場活動，以「節能有方、低碳創價！」為主題，聚焦半導體產業永續創新、溫室氣體盤查及工廠節能改善等議題，透過產官學交流及專業經驗分享，協助業者掌握淨零轉型趨勢與實務作法。

此次活動講座由周至宏教授以「低碳綠色與數位智慧－半導體產業之永續創新議題」為題，從低碳技術及數位智慧應用切入，分享半導體產業永續創新趨勢，探討如何結合科技應用與低碳發展，提升製造效率及永續競爭力；陳見財則以「特登工廠製程與公用設施減碳措施與輔導資源介紹」為題，說明溫室氣體盤查範疇及碳排放來源，協助業者了解範疇一、範疇二及範疇三的排放差異，掌握自身碳排放情形，並介紹製程與公用設施改善措施及政府相關輔導資源。

陳炳義經理及廖文寬總監則分別分享企業節能減碳規劃、實際節能案例，以及工廠系統節能改善與智慧化應用，提供業者具體改善方向；與談人葉振福理事長也結合產業實務經驗，與講師及現場業者交流，促進產業經驗分享。

經發局長張峯源表示，儘管面臨國際經貿環境挑戰，在各位企業先進共同努力下，台中產業仍展現強勁韌性。許多未登記工廠是台中製造業供應鏈的重要一環。市府將持續輔導業者落實工廠改善、朝合法經營邁進，讓業者安心營運、穩定在地就業。也感謝逢甲大學協助辦理本次論壇，透過產學交流，協助業者掌握產業趨勢與轉型商機。

張局長指出，根據經濟部統計，截至今年10月底，本市工廠登記家數已達2萬43家，總家數與新增家數皆位居六都第一，自108年以來新增工廠家數更持續居全國之冠；其中金屬製品製造業7,344家、機械設備製造業4,566家，充分展現台中作為台灣製造業核心城市的雄厚實力。

經發局補充，面對全球淨零碳排趨勢及國際供應鏈減碳要求，企業須積極掌握自身碳排放情形，透過製程優化、設備改善及智慧化能源管理，逐步落實低碳轉型。市府持續推動「特定工廠產業淨零碳排放盤點計畫」、「台中市低碳產業供應鏈示範計畫」及「企業淨零輔導計畫」，並成立企業ESG輔導團，協助企業進行碳風險評估及環境管理。

目前已輔導446家企業取得零碳認證，另針對300多家排放量較高的特定工廠規劃輔導，約52家完成盤查與改善規劃、11家完成溫室氣體盤查，其中3家已完成第三方查證並通過自主減量專案，持續提升產業碳管理能力。市府也透過特定工廠合法化、系列講座及專業輔導，協助業者從「合法化」進一步邁向「轉型升級」。

今日活動經發局長張峯源、台灣產業服務基金會前技術副總經理陳見財、友達光電經理陳炳義、宇沛永續能源機電事業處資深總監廖文寬、中華民國特定工廠聯合會理事長葉振福，以及逢甲大學講座教授周至宏、吳志超教授、陳建隆教授等產學界貴賓到場共襄盛舉。

經濟發展局局長張峯源（左4）出席活動，並邀請台灣產業服務基金會前技術副總經理陳見財（右5）、友達光電經理陳炳義（右3）、宇沛永續能源機電事業處資深總監廖文寬（右4）、中華民國特定工廠聯合會理事長葉振福（左3），以及逢甲大學講座教授周至宏（左5）吳志超教授（中間）、陳建隆教授（左1）等人共同參與。 圖／臺中市政府經濟發展局 提供

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