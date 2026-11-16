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若無撥補12月電價漲？經濟部：爭取支持追加預算案

中央社／ 台北16日電

10月電價暫時凍漲，若台電無法獲得新台幣711億元撥補預算，恐將影響12月電價走勢。經濟部次長賴建信今天說，本週立法院將審查追加預算案，盼爭取立委支持，對民生穩定、抑制物價上漲能產生效果。

經濟部9月18日召開115年第2次電價費率審議會決議，支持優先爭取政府撥補預算新台幣711億元，本次電價調整暫不決定，留待今年12月併入第3次電價審議會審議輸配電費率時，再行討論。

立法院經濟委員會今天邀經濟部次長賴建信、台電公司董事長曾文生等人列席，審查115年度中央政府總預算有關經濟部及所屬主管預算凍結案。

賴建信會前受訪時表示，因為中東戰事影響，台電、中油公司協助穩定供氣、供電，在照顧民生物價上做了相當努力，行政院也同意追加減預算。這週立法院將審查追加減預算，希望能爭取立委支持，對民生穩定、抑制物價上漲，能產生一點效果。

曾文生則說，電價審議委員會當初決議，是要看行政院追加減預算在立法院通過的狀況，台電公司基本上只是去做說明。

行政院日前拍板115年度追加預算案，編列711億元預算撥補台電。另外，據10月30日朝野黨團協商結論，朝野黨團決議115年度追加預算案，於115年11月20日前完成三讀程序。

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