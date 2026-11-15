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活絡商圈商機！台中購物節買氣破86億 太平長億夜市抽出第2台百萬名車

文／ 台中市政府經濟發展局

搶搭台中購物節活動熱潮，台中市政府經濟發展局與太平長億夜市日前攜手推出「就市好買幸福in長億」嘉年華活動。活動現場人潮絡繹不絕，民眾在夜市消費不限金額，即可參加現場好禮抽獎，現場不僅祭出50吋4K電視、微電腦燒烤微波爐等精美大獎，更重磅抽出台中購物節第2台百萬汽車及韓國釜山來回機票，現場驚呼聲不斷，吸引大批市民朋友齊聚長億迺夜市，共度歡樂的週末嘉年華。

活動抽出今年台中購物節第2台百萬汽車。 圖／台中市政府經濟發展局 提供
活動抽出今年台中購物節第2台百萬汽車。 圖／台中市政府經濟發展局 提供

經發局長張峯源表示，今年購物節每週系列活動熱鬧非凡，登錄金額更是踴躍，目前累積登錄消費已突破86億元，「台中通TCPASS」APP下載量也超過331萬次。活動除抽出天天抽3,000元、週週抽10萬元獎項外，也抽出台中直飛韓國釜山的來回機票，以及今年第2台百萬汽車；其中百萬汽車得主為一位蔡小姐，當下因為以為是詐騙而掛電話，後續也沒再接電話，市府將由專人持續聯絡得獎人通知喜訊。

工策會總幹事陳學聖致詞。 圖／台中市政府經濟發展局 提供
工策會總幹事陳學聖致詞。 圖／台中市政府經濟發展局 提供

張局長進一步指出，長億夜市為2026台中購物節活動優惠店家，民眾只要在夜市任何一攤消費，消費金額都享有5倍累計的抽獎機會。除了可以參加現場抽獎外，還可參加購物節天天抽現金3,000元1,000組，以及週週抽10萬元12組、隔週抽百萬汽車1台、月月抽100萬現金2組，以及外國人專屬抽1萬元美金3組等豐富獎項與國際來回機票等其他加碼好禮，還有眾所期待的壓軸大獎精品好宅1戶。消費越多、中獎機會越高，歡迎大家趕快消費、用力消費，每天都能抽現金，每週都還可以再抽加碼好禮，把這些驚喜通通帶回家！

就市好買-幸福in長億-嘉年華活動。 圖／台中市政府經濟發展局 提供
就市好買-幸福in長億-嘉年華活動。 圖／台中市政府經濟發展局 提供

經發局說明，嘉年華現場氣氛熱烈，三百份好禮不到半小時就搶換一空，民眾除了參加抽獎，現場也提供套圈圈、彈珠檯、DIY棉花糖等古早味遊戲免費體驗及精采表演；此外，民眾在夜市消費，也可透過「台中通TCPASS」APP登錄消費金額，享有倍數累計優惠，讓中獎機會大大提高。

經發局也提到，長億夜市為太平在地著名的傳統夜市，各式美食小吃遠近馳名，常常有許多外縣市民眾特地前來品嘗美味。不論是蚵仔煎、傳統豆花、東山鴨頭，或是深受當地民眾喜愛的露天快炒、日式料理等排隊美食，甚至是冬季限定的薑母鴨，每逢寒冷的冬天往往出現爆滿人潮、絡繹不絕，讓人很難抵抗這些舌尖上的誘惑，歡迎大家一起闔家蒞臨，來長億夜市吃美食、迺夜市，「呷巧閣呷飽」，還有機會獲得精品好宅！

就市好買-幸福in長億-嘉年華活動現場表演。 圖／台中市政府經濟發展局 提供
就市好買-幸福in長億-嘉年華活動現場表演。 圖／台中市政府經濟發展局 提供

日前活動，包括工策會總幹事陳學聖、經發局長張峯源、市議員黃佳恬、蔡耀頡、前市議員李麗華、工策會副總幹事林家興、長億里長林泳鰡、長億夜市攤集區主委李福權等人皆親自出席；立法院副院長江啟臣及市議員賴義鍠亦派代表共襄盛舉。

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