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減碳解方！運輸電氣化 土耳其經驗可借鏡

聯合報／ 特派記者林奐成／安塔利亞報導
土耳其官方扶持的國產電動車「Togg」，成為電動車銷售龍頭，當地人高度依賴輕軌，土耳其在運輸電氣化上已有初步成果。 記者張文玠／攝影
土耳其官方扶持的國產電動車「Togg」，成為電動車銷售龍頭，當地人高度依賴輕軌，土耳其在運輸電氣化上已有初步成果。 記者張文玠／攝影

本屆氣候峰會（ＣＯＰ31）主辦國土耳其力推電氣化倡議，有締約國支持將「二○三五年全球電氣化達百分之卅五」列為減碳解決方案。記者走訪當地發現，官方扶持的國產電動車「Togg」成為電動車銷售龍頭、民眾高度依賴輕軌電車，凸顯土耳其在運輸電氣化上已有初步成果，值得台灣借鏡。

聯合報及願景工程基金會長期關注氣候議題，連續第六年派採訪團全程參與氣候峰會。記者近日走訪安塔利亞一間Togg體驗中心，當地五十歲公務員穆哈雷姆正在賞車，他表示：「我想換掉開了十年的燃油車，電動車對我來說是合理的選擇，我青睞它的另一個原因是車子使用潔淨能源。」

汽油飆漲 民眾轉買電動車

一名銷售員表示，許多來看車的民眾反映，汽油價格愈來愈貴而考慮購買電動車。美伊戰爭引爆石油危機，土耳其國內汽油價格從一年前的每公升五十四點九里拉（約新台幣卅五點八元），漲至目前的每公升約新台幣四十八點七元。

據該國汽車經銷商與旅遊協會數據，今年一至九月，純電動車整體銷量為十二萬輛，占整體新車近二成，其中Togg售出三點七萬輛，在電動車市占率達三成，穩居龍頭。

Togg二○二三年推出首款電動車，三年來售出十四萬輛，售價二五○萬里拉（約新台幣一六三萬），競爭對手是特斯拉與現代汽車；Togg充滿電可行駛六一○公里，從安塔利亞到伊斯坦堡只需充電一次。

土耳其傾國家之力扶植Togg，國家持股占比近七成，總統厄多安還成為首批車主宣傳，並將其作為各部會的公務車，甚至外銷德國。不過，銷售員指出，許多民眾仍擔心車子開到一半沒電卻找不到充電站，但其實遍布各處的充電樁可以滿足需求。

安塔利亞當地人高度依賴輕軌。記者張文玠／攝影
安塔利亞當地人高度依賴輕軌。記者張文玠／攝影

輕軌便利 遠近票價都一樣

安塔利亞的輕軌電車也是「運輸電氣化」的象徵。當地有三條路線共六十七站，記者此次採訪峰會便是搭乘電車至會場，免去搭公車塞車之苦，且無論搭乘距離遠近，只需支付五十里拉（約新台幣卅二元），價格親民，當地人高度依賴輕軌。

另外，安塔利亞善用充足的日照，幾乎每一棟住宅屋頂皆裝設「太陽能熱水器」，運用太陽能將水加熱，可減少使用天然氣。

參與氣候峰會的台大政治系教授林子倫分析，「從淨零碳排的角度來看，電氣化絕對是重要方向」，根據官方研究單位估算，台灣的電氣化程度，應可以在二○三五年達到百分之四十一，超過主辦國提出的百分之卅五目標，其中關鍵就是運具電氣化。

世界資源研究所（ＷＲＩ）全球能源轉型中心主任維斯分析，除了「電氣化卅五」承諾外，各國應公布電氣化與潔淨能源路線圖，讓人們獲得可靠且安全的能源，需要快速建置潔淨電力、投資電網與儲能，並獎勵交通、工業等用途的電氣化。

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