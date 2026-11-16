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韓國駐台代表 盼互增航班 影視合作 黃載皓：讓更多韓人愛上台灣

聯合報／ 記者陳熙文張文馨李光儀蔣宗裕／台北報導
韓國駐台新任代表黃載皓，與台灣有深厚感情，自認很台。 記者余承翰／攝影
韓國駐台新任代表黃載皓，與台灣有深厚感情，自認很台。 記者余承翰／攝影

韓國駐台代表黃載皓接受本報專訪談及韓台關係指出，希望能強化民間交流和軟實力合作，挖掘出韓台共同的故事，讓韓國民眾都能透過電影魔力，像他一樣愛上台灣。此外，如同台灣人染上釜山病，他也希望韓國人能染上台灣熱，來了還想再來，進一步擴大觀光人次。

黃載皓說，觀光不僅是自然風光，應該還包含背後的故事；現在娛樂產業發達，若能將韓台的故事搬上螢幕，舉例來說，台南是傳統與現代的綜合體，設想一個韓國年輕人來到這裡，跟台南小姐墜入愛河。

黃載皓也提到基隆，他表示，台灣與韓國之間的交會比大家想得更深，例如基隆的勝利巷，有韓國人在日治時期飄洋過海來到異鄉，選擇在戰後定居台灣；如同影集「柏青哥」描寫在日朝鮮人的故事，基隆也存在著這樣的故事。

黃載皓也說，很多人都知道韓國獨立運動英雄申采浩一九二八年在基隆登岸的時候，被日本警察逮捕，但很少人知道協助他的台灣同伴、台灣文學家林海音的叔叔林炳文更早在海外被捕，「這裡也有韓台之間的故事」。

黃載皓表示，若能從這些文化和歷史，挖掘出動人的故事，讓韓流與台流交會，把兩邊的文化主題結合起來，搬上大銀幕，興許能號召更多韓國人把目光看向台灣，也提升韓台關係。

黃載皓從台灣人去了釜山還想再去的「釜山病」為發想，認為韓國人也可能有「基隆病」、「台南病」等「台灣熱」。

他指出，日本人口是韓國兩倍，去年日本赴台觀光人數達一四八萬人次，韓國約一百萬人次，仍有提升空間，他看好韓台訪客互訪人次能從現在的三百萬，上看五百萬；要達成這項目標首先要解決航班問題，如今台韓航線處於飽和狀態，經常一位難求，他七月要來台灣甚至一度買不到機票，因此延遲數日抵達。

黃載皓說，無論是松山與金浦航線，還是桃園與仁川航線，雙方都應立即增加航班班次。他希望能與去過釜山旅遊後便想再次造訪、罹患「釜山病」的台灣旅客一同抵達釜山金海機場；回程時則希望能從首爾金浦機場，用更便宜的票飛回松山機場。

韓國 釜山 基隆

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