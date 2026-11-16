世界氣候峰會…國泰金控：重建信任 擴大綠色融資

聯合國氣候峰會（ＣＯＰ31）期間，匯聚國際公私部門領袖的「世界氣候峰會」（ＷＣＳ）昨舉行，國泰金控總經理李長庚以台灣金融機構唯一受邀擔任開幕講者的身分，發表「向自然學習：重建信任，共創韌性未來」演講。

「單靠減少碳排已經不夠，金融機構必須挺身而出、提供協助。」李長庚強調，從去年巴西峰會到今年土耳其峰會，金融機構肩負三大關鍵任務，包括協助專案具備融資可行性、善用「混合金融」分攤風險，以及協助擴大開發中國家的資金池，將氣候承諾轉化為具體投資。

李長庚呼應峰會主席國的「氣候落實橋梁」倡議，國泰金控至今與諸多國際夥伴長期合作，並強調金融業須挺身而出建立信任、分攤風險，為資本賦予更深層的社會意義，跨界合作才能將融資需求轉化為永續成長的契機，迎向更具韌性的未來。

李長庚引述數據指出，過去十年全球因天然災害造成年均經濟損失近二七○○億美元（約新台幣八點八兆），其中逾半未獲保險保障；經濟較脆弱的國家，天災不僅加重政府財政負擔，也可能陷入債務困境，排擠氣候調適與自然保育所需資源。

國泰金控旗下的國泰人壽攜手沃旭能源，參與台灣離岸風電投資，涵蓋裝置容量超過一點八ＧＷ；國泰世華銀行則與亞洲開發銀行合作，融資越南陸域風電場，並參與印尼地熱發電及台灣儲能專案。積極參與混合金融合作，加入綠色投資夥伴關係，與星展銀行共同提供融資，透過結合公共與民間資金、分攤投資風險，支持亞洲綠色基礎建設。

國泰金控二○二二年率先響應RE100倡議，今年更成為全球首家加入「全時無碳電力」倡議的金融機構，「國泰金控不僅是資本的提供者，也是整個亞洲轉型過程中的長期合作夥伴」。