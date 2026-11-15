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入秋最強冷空氣！低溫下探13度 是否達標「大陸冷氣團」看台北數據

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環品會在COP31發聲 台灣、香港、新加坡、英國共籌抗高溫正義

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
今年氣候大會COP31於土耳其安塔利亞舉辦。圖／環品會提供
今年氣候大會COP31於土耳其安塔利亞舉辦。圖／環品會提供

聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方大會（UNFCCC COP31）第一周邁入尾聲，在聯合國秘書長、環境規劃署報告均指出增溫突破攝氏1.5度無可避免之際，極端高溫已從戶外危害演變為迫切的室內與城市健康危機。台灣民間團體亦於國際舞台提出建言，呼籲各國重視都市熱島效應與弱勢族群的抗高溫正義。

土耳其安塔利亞時間11月14日晚間，環境品質文教基金會（EQPF）攜手香港低碳想創坊（CarbonCare InnoLab）、新加坡永續生活實驗室（Sustainable Living Lab, SL2）以及英國里茲大學（University of Leeds），共同於氣候大會官方藍區舉辦周邊會議，主題聚焦「為社區降溫：以草根數據與在地解方實現公平的都市健康」，從香港、新加坡、印度、英國到台灣經驗出發，探討如何透過基層微氣候監測、被動式建築設計與權利導向的都市林治理，彌補高溫調適與氣候正義缺口。

環境品質文教基金會副秘書長鄭佾展於會議中發表「超越種樹：臺灣都市綠治理的借鏡」專題。他分享台灣環境部於2026年4月著手推動《國家都市林計畫》（研議中）的積極作為，展現透過科技與跨界合作強化都市韌性的企圖心，在場與會者多所讚嘆。

然而，結合環品會自2007年起在台造林逾300公頃、肯亞造林逾200公頃的實務觀察，各國在推動大型綠化與氣候調適計畫時，往往面臨幾項制度性課題，值得在政策規劃初期一併納入考量。

第一是「法制定義與基線資料的整合」。例如台灣現行《都市計畫法》第45條訂有公共設施保留地（含公園綠地）10%的劃設目標；《森林法》針對受保護老樹，各縣市投入程度不一；一般行道樹則由地方分治、缺乏全國一致的清查方法與資源。建立明確的法定定義與全國都市林定義後進行普查，有助於以科學為基礎之氣候調適與抗高溫正義政策推動。

第二是「空間規劃與既有氣候法制的銜接」。臺灣目前超過四成的編訂都市計畫綠地雖尚未徵收開闢，卻面臨解編、土地使用變更的壓力；同時，《國家都市林計畫》若能與《氣候變遷因應法》第19條授權研議的「第四期國家氣候變遷調適行動計畫（2027–2030）」明確對接，更能發揮既有法制的整合效益。

第三則是「氣候責信與氣候人權視野的導入」。都市綠化與降溫遮蔭不應僅被視為福利或慈善施政，而應成為保障民眾健康的基本公共服務以落實氣候正義。過去2002至2022年間推行的｢平地造林｣計畫雖種植超過1.3萬公頃、投入10億美元，最終可望保留比例不到三成（「具生物棲地及景觀價值」區位約3,300公頃），部分臺糖林地（如高雄橋頭糖廠周邊）仍面臨都市開發壓力。顯示大型計畫若缺乏長期追蹤與權責規範，成效容易隨時間遞減。

針對「如何讓公私協力延續到種樹日之後」，鄭佾展以環品會多年社區造林經驗回應，民間熱情與綠色金融雖能促成種樹，但後續十餘年的養護管理與土地保障才是促成持續降溫的關鍵。民間與企業是重要的協力夥伴，但不能取代政府的長期維運責任，唯有建立穩定的公私分工與追蹤機制，綠化與調適成果才能真正延續。

環品會強調，面對極端高溫威脅，無論是都市綠治理、住宅微氣候改善或建築降溫規劃，都必須將草根數據與氣候人權納入法定調適框架，並明確界定政府權責與問責機制，才能確保「第一片樹蔭」與降溫資源優先送達最老舊、最炎熱的脆弱社區，實現抗高溫氣候正義與城市永續韌性。

此外，在COP31第一周會議期間，環境品質文教基金會亦於氣候大會官方藍區設立展覽攤位，分享「我的家園」國際繪畫比賽台灣得獎作品、氣候少年電子刊物，展現台灣意象與行動倡議，深化國際氣候調適對話與夥伴連結，頗受好評。

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