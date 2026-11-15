COP31／為世界氣候峰會揭幕 李長庚：讓重建信任成為氣候轉型力量

聯合國第31屆氣候變遷大會（COP31）正於土耳其安塔利亞舉行，期間匯聚國際公私部門領袖的2026世界氣候峰會（World Climate Summit，WCS）今登場，國泰金控總經理李長庚以台灣金融機構唯一受邀擔任開幕講者的身分，發表「向自然學習：重建信任，共創韌性未來」演講。

李長庚呼應COP31主席國土耳其的「氣候落實橋梁」（Climate Implementation Bridge）倡議，國泰金控至今與諸多國際夥伴長期合作，並強調金融業必須挺身而出建立信任、分攤風險，為資本賦予更深層的社會意義，跨界合作才能把區域的融資需求轉化為永續成長的契機，共同迎向更具韌性的未來。

隨著氣候風險持續升高，李長庚引述瑞士再保險（Swiss Re）研究，指出過去10年全球因天然災害造成的年均經濟損失將近2700億美元，其中逾半數未獲保險保障；對於經濟較脆弱的國家，天災不僅加重政府財政負擔，也可能使其陷入債務困境，進一步排擠氣候調適與自然保育所需資源。

「單靠減少碳排已經不夠，金融機構必須挺身而出、提供協助。」李長庚強調，從去年巴西貝倫到今年土耳其安塔利亞，金融機構肩負3大關鍵任務，包括協助專案具備融資可行性、善用「混合金融」（Blended Finance）分攤風險，以及協助擴大開發中國家的資金池，將氣候承諾轉化為具體投資成果。

國泰金控旗下的國泰人壽攜手沃旭能源等合作夥伴，參與台灣離岸風電投資，涵蓋裝置容量已超過1.8GW；國泰世華銀行則與亞洲開發銀行（ADB）合作融資越南陸域風電場，並參與印尼地熱發電及台灣儲能專案。

為進一步擴大綠色投資規模，國泰世華銀行同樣積極參與混合金融合作，今年加入由Pentagreen Capital管理的「綠色投資夥伴關係」，與星展銀行共同提供融資，透過結合公共與民間資金、分攤投資風險，支持亞洲綠色基礎建設。

國泰金控服務台灣65%人口、業務遍及亞洲10多個市場，結合自身營運與金融資源，推動能源轉型。國泰金控2022年率先響應RE100倡議，今年更成為全球首家加入「全時無碳電力」（24/7 Carbon-Free Energy）倡議的金融機構。

除了自身營運轉型，國泰金控亦長期參與亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC），並與世界氣候基金會（World Climate Foundation, WCF）、亞洲社會投資人網絡（AVPN）及氣候組織（Climate Group）等國際夥伴合作，將氣候行動延伸至生物多樣性與糧食安全等議題。

「國泰金控不僅是資本的提供者，也是整個亞洲轉型過程中的長期合作夥伴。」國泰金控總經理李長庚以台灣特有種「冠羽畫眉」面對環境挑戰時彼此協作的意象為喻，強調氣候與自然轉型需要金融機構、政府及企業共同投入，透過分攤風險、分享資訊與技術，將資金與資源轉化為實際行動，才能為亞太區域永續成長創造更多機會。