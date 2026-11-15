守護台灣本土文化 林正盛：別因政治鬥爭污名化文化補助

入圍第31屆亞洲電視大獎最佳導演的林正盛告訴中央社，不應因政治鬥爭而將文化補助汙名化，強調補助對文化輸出很重要，「要把文化的根守住」。面對「文化人」風波，他認為創作不分高下，每個人都是生活創意的創作者。

第31屆亞洲電視大獎（Asian Television Awards，ATA）14日於越南胡志明市和平劇院（Hoa BinhTheater）圓滿落幕。

14日晚間頒發戲劇節目、演員個人演技獎、直播類獎項及音樂類獎項等27項焦點大獎；13日則聚焦頒發新聞、紀實、技術與綜藝等約50項專業製作類獎項。

台灣作品表現可圈可點，13日「GO FOR GOLD 運科台灣隊」奪下最佳體育節目獎、「如果我不曾見過太陽」榮獲戲劇類最佳剪輯獎、台北市客家事務委員會客家繪本動畫「糖ㄅㄅ」奪得最佳學齡前兒童節目獎。

14日，客家電視台分別以「那張照片裡的我們」、「小包袱」奪下最佳連續劇與最佳單集電視電影兩項大獎。

台灣影壇極具代表性的國際級導演林正盛也以「相信」一劇入圍最佳劇情類導演獎，並親自到場參與。

他在典禮後接受中央社專訪時表示，每次參加影展入圍都很開心，因為作品被看到是最重要的。這一次來，雖沒得獎，但很開心看到台灣有獲得最佳單元劇集和最佳影片，這很棒，能讓世界看到台灣在做什麼。

談及近日的文化補助金「要飯」爭議，曾獲柏林影展銀熊獎的導演林正盛表示，台灣是個小市場國家，本來就需要有政府、各界來幫助，台灣電影才會存在。但可怕的是，「因為選舉、政治鬥爭，就會吵到最後攻擊這些人『要飯吃』」。

他強調，電影對於本土文化、區域文化的介紹相當關鍵，電影、小說、美術等創作，都是台灣與世界連結、介紹文化的方式，「任何的政府來補助，對文化往外的輸出都很重要」。

林正盛指出，電影除票房以外，有一個很珍貴的東西，「就是要拍自己的電影，自己土地裡面的感情，才能跟世界溝通。最本土，最國際」。

14日獲大獎的兩部作品也應證了導演的觀察。「那張照片裡的我們」是以1977年台灣重要民主運動中壢事件為背景；改編自作家鍾文音短篇的「小包袱」則探討台灣當前高齡化社會與長照議題。

「所以台灣有一些電影故事比較通俗，感情會動人，賣得還不錯，其中基本上都有台灣元素，台灣本土感情、歷史在裡面，它才會讓台灣觀眾更願意看」，林正盛說。

至於有些人批評，「現在部分人寫幾本書、拍幾部紀錄片就自稱文化人，只是為了拿政府補助金混口飯吃」，林正盛不同意如此自視甚高的態度，也認為不該定義怎樣才能叫文化人。

「你拍電影、寫書、畫畫，才會被認定為是有產值的創作。可是我們在生活裡面，不是每個人都在自己的生活裡面創作嗎？你有創意、想法，你改變你的生活，你對你的人生有助益，那個都是創作啊，只是有產值跟沒產值的差別。」

他說，「不要用文化人或那種高人一等的態度，我當電影導演也沒有很偉大，那是我的工作而已，別人做他的工作，如果他做得很好，一個賣魚賣肉的，他很有創意的賣他的東西、行銷他的東西，他也是很了不起的。」

林正盛提到，電影輔導金的補助國民黨時代就開始了。台灣本來最令人驕傲的，就是不再審查，不再因題材或導演政治立場來決定是否給予補助，如今卻成了鬥爭工具，令人擔憂。「制度有不妥可以討論、完善，但不要隨意推翻，那是對台灣很重要的東西」。

他也以日前造訪的丹麥為例，該國文化預算占全國總財政支出約 1.5%，台灣則長期不到1%，仍有前進空間。

他告訴記者，若單純講商業競爭，台灣看似必須依靠中國市場。「可中國是一個審查制度的國家，台灣拍什麼創作什麼題材是要中國審查嗎？那台灣就沒有了，本土的文化價值就沒有了，所以不能這樣的，我們自己要把自己文化的根守住。」