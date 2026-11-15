聯合報一周大事11/08~11/14

國內

9日：台股在國安基金啟動護盤、金管會祭出限空令的政策加持下，強勁反彈一九六○點，創史上第二大漲點。

10日：台積電董事會核准投資OpenAI及Anthropic，各以五億美元為額度，並將成立投資公司，布局半導體產業及相關生態系策略投資。

13日：立法院三讀通過「性別平等工作法」及「就業保險法」部分條文修正，產假由八周延長至十四周，育兒留職停薪可申請至子女滿九歲，預計明年元旦上路。

國外

9日：聯合國氣候變化綱要公約第卅一次締約方會議在土耳其召開，聯合國秘書長古特瑞斯警告全球進入極端氣候成為常態的新局面，呼籲各國加強氣候行動

12日：輝達創辦人黃仁勳辭去總裁兼永久執行長職務並退出董事會，由財務長克瑞斯暫代執行長。

13日：美國聯邦航空總署因通訊系統故障，下令全美航班暫停起飛，持續近四點五小時，造成逾四千七百架次航班取消、一萬架次延誤