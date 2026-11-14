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從高齡到超高齡社會只花七年 台灣2045年老人占比超車日本

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
據國發會最新人口推估顯示，今年台灣65歲以上人口占比預估20.9%。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照
據國發會最新人口推估顯示，今年台灣65歲以上人口占比預估20.9%。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照

台灣目前並非主要國家中人口最老，但高齡化速度持續加快，從高齡社會跨入老年人口占比兩成的超高齡社會，僅花七年，預估未來20至30年間，還有多項人口指標排名將翻轉。據國發會最新人口推估顯示，今年台灣65歲以上人口占比預估20.9%，仍低於日本、義大利、德國及法國，但2045年將升至37%，超越日本36.3%，自2047年起更將高於所有主要比較國家。

國發會指出，台灣1993年65歲以上人口占比突破7%，進入高齡化社會，2018年突破14%、進入高齡社會，2025年再突破20%、正式邁入超高齡社會，從14%升至20%僅花七年，與韓國並列最快。相較之下，日本花11年，美國預估16年，法國28年、德國36年，凸顯台灣高齡化時程相對快速。

從老年人口占比觀察，今年台灣為20.9%，日本29.8%、韓國21.6%，目前高齡程度仍低於多數主要比較國家；但2040年台灣將升至32.3%，與日本34.8%、韓國34.3%的差距快速縮小。到2045年，台灣進一步升至37%，超越日本36.3%，但仍略低於韓國37.3%。國發會預估，自2047年起，台灣老年人口占比將高於所有主要比較國家，2049年突破四成，2065年再突破五成。

老少人口結構的翻轉更早出現。2025年台灣老化指數為174.2，仍低於日本268.8、韓國205.2及義大利216.4；但2035年將升至416.1，高於日本322.7、韓國406.7及義大利304.8，相當於每100名0至14歲幼年人口，對應約416名65歲以上老人。2040年台灣老化指數更升至587.7，日本及韓國分別為344及442.2。

扶養負擔也將同步增加。2025年台灣扶養比為46.1，明顯低於日本67.6；但至2060年將升至110.2，高於韓國104.5及日本89.3，代表每100名15至64歲工作年齡人口，對應約110名幼年及老年依賴人口，其中扶老比更達99，幾乎相當於每100名工作年齡人口對應99名老人。

國發會指出，高齡化時程加速，意味留給年金改革、長照擴充及世代財源重新分配的準備時間大幅壓縮；隨老年人口持續老化，「老老照顧」將漸成常態，失能、失智等專業照護需求也將相應擴張。

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