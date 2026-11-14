人口紅利急退 30年後台灣青壯年占比墊底

長期低生育率及育齡婦女人口持續萎縮，台灣人口紅利正快速消退。國發會最新人口推估顯示，今年台灣15至64歲工作年齡（青壯年）人口占總人口67.9%，在主要比較國家中僅次於韓國68.8%；但預估自2056年起將低於所有主要比較國家，2057年更進一步跌破五成。

國發會指出，台灣今年工作年齡人口占比仍居主要國家前段班，高於英國64%、美國63.8%、義大利63%、德國62.6%、法國61.4%及日本59.3%。不過，受長期低生育率影響，未來降幅將顯著大於多數主要國家。

以中推估來看，台灣工作年齡人口占比至2070年將降至43%，較今年減少24.9個百分點；同期韓國由68.8%降至46%，減少22.8個百分點，日本則由59.3%降至52.1%，僅減少7.2個百分點，美國、英國、德國及法國降幅約4至6個百分點。

從人數觀察，台灣15至64歲工作年齡人口已於2015年達1,737萬人高峰，此後開始下降，今年預估為1,576萬人，2040年降至1,309萬人，2075年中推估僅剩513萬人，較今年減少逾三分之二。工作年齡人口本身也持續高齡化，45至64歲人口占比將由今年46.3%，升至2075年的60.8%。

另一項結構性壓力來自生育基數持續萎縮。國發會指出，出生數除了受生育率影響，也取決於15至49歲育齡婦女人數；當總生育率回升幅度不及育齡婦女人口下降幅度時，出生數仍難以止跌。台灣育齡婦女人數自2001年起持續減少，今年約514萬人，至2075年將降至108萬至146萬人，占女性總人口比率也由43.6%降至17.1%至21.3%。

國發會表示，隨25至34歲主要生育年齡層婦女人口持續流失，核心生育基數面臨急遽萎縮，即使生育意願大幅回升，也難使出生數顯著回升；中推估下，2075年育齡婦女人口約121萬人，僅約為今年四分之一。

工作年齡人口占比下降，扶養比隨之提高，人口結構帶來的經濟發展優勢將逐步減弱；但國發會表示，人口紅利消失不代表經濟發展必然轉差，仍可透過人工智慧與技術進步提升生產力、有效運用勞動力及積極延攬國際人才，降低人口結構變遷帶來的影響。