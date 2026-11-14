軍公教年終獎金明年1月27日發放 考績獎金加碼還要再等等

行政院人事總處公布，軍公教人員年終工作獎金將於明年1月27日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另外依照考績，可再獲得0.5至1個月的考績獎金。

人事總處公布民國115年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，發放日期定於明年1月27日一次發給。人事總處表示，除軍職人員由國防部視實際需要另訂發給日期外，其餘機關均應在指定日期發給年終工作獎金，不得提早或延遲發放。軍職人員雖然由國防部另訂日期，不過按照往例，發放時間與公教人員差不多。

年終工作獎金發給對象，包含各級政府年度總預算所列員額與年度中經核准增加員額的現職軍公教人員，以及技警工友，同時包括年度中退休、退職、資遣、死亡人員。

發給基準依據當年實際在職月數比例，1月31日以前已在職人員至12月1日仍在職者，發給1.5個月俸給的年終工作獎金；2月1日以後新進到職人員，則按在職月數比例計算。

考績獎金方面，現行依考績給予0.5至1個月的考績獎金，銓敘部和人事總處已在10月底對各機關發出作業規則，今年度的公務員考績沒有甲等人數比率75%的限制。

另外，立法院目前審議中的「公務人員考績法」修法草案，將考評由甲乙丙丁四等改為「優秀」、「良好」、「未達良好」三種項目；並將前兩級考績獎金分別提高為給1.3個月及1個月的考績獎金，不過提高考績獎金還要等法案三讀通過。