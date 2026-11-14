蕭美琴親頒海洋文化獎，管碧玲：台灣文化水準沒有下降，是更向上發展

第二屆海洋文化獎頒獎典禮，副總統蕭美琴（中）、海委會主委管碧玲與得獎者、評議委員合影。 圖／海洋委員會提供

海洋委員會「第二屆海洋文化獎」頒獎典禮13日舉行，由副總統蕭美琴親臨頒獎，向長期默默耕耘、守護台灣海洋文化的7組得獎者致上最高的感謝與敬意。海委會主委管碧玲感謝副總統親自代表國家向海洋文化工作者致上敬意，並特別指出：「台灣的文化發展並未因時代變遷而變得低下，反而透過得獎者長期努力，展現不斷向上發展、持續深化的力量。」

副總統親臨頒獎彰顯國家高度 見證台灣海洋文化持續向上

管碧玲表示，蕭副總統的出席不僅代表國家與國人向得獎者致敬，更彰顯台灣作為一個具有深厚文化底蘊的文明國家，對於文化工作者所抱持的謙卑與敬意。

海委會主委管碧玲致詞表示，台灣的文化水準沒有下降，而是更向上發展。 圖／海洋委員會提供

管碧玲強調，台灣的文化水準並沒有下降，相反地，海洋文化獎的設立、得獎者長期的耕耘，以及副總統的親自鼓勵，讓國人看見台灣的海洋文化正不斷向上發展，國家整體的文化格局也在各領域持續累積深化內涵，「我們都在共同見證這個持續向上的歷史過程」。

海洋文化獎由海委會於2024年創設，每兩年頒發一次，分為「用海智慧保存維護」「海洋藝文創作」「海洋文化發展」三大類別，採推薦提名方式遴選，得獎者可獲頒證書及新台幣50萬元獎金。首屆於2024年11月頒發，由林惺嶽、夏曼藍波安、廖鴻基、郭健平、劉烱錫及蘭嶼東清社區發展協會獲獎；今年第二屆由副總統親自出席頒獎，代表國家給予海洋文化工作者最高規格的肯定。本屆得主橫跨詩歌、繪畫、影像紀錄、地方知識、水下考古、石滬修復與原住民族教育等領域。

老師傅離開 技藝可能就此失傳

談到海洋文化工作的意義，管碧玲指出，海洋文化存在於許多熟悉、卻未必被充分珍惜的日常之中：漁民與風浪搏鬥的經驗、造舟者的傳統技藝、島嶼及沿海社區的生活，也存在於原住民族世代傳承的智慧，以及作家與藝術家的創作裡。

「當一位老師傅離開，一項珍貴技藝可能就此失傳；當一個聚落改變，一段共同的生活記憶也可能逐漸消散。」管碧玲說，如果沒有人記錄、保存與傳承，下一代即使站在同一片海岸，也未必知道這裡曾經有過什麼樣的生活，以及承載多少歷史與文化。

她表示，海洋文化工作者所做的不只是保存過去，更是讓台灣的海洋記憶得以延續，讓下一代有機會理解自己的土地與海洋。今天受到肯定的得獎者，正是讓這些記憶繼續被聽見、讓智慧得以延續的關鍵推手。國家頒發海洋文化獎，就是要讓這份不容易被社會看見的長年付出獲得鄭重感謝，也讓全社會知道，海洋文化值得共同珍惜。

個人組5位得主 橫跨詩歌、繪畫、影像與考古

本屆個人組5位得主，各自以不同方式為台灣海洋文化留下重要成果。

汪啟疆是海軍退役將領出身的詩人，長年以海洋為創作主題，從軍艦與海峽的經驗出發，以詩歌深化台灣海洋文學的內涵，被視為台灣海洋書寫的重要代表。

邱文雄（優席夫卡照）出身花蓮玉里馬太林部落，是長年旅居英國愛丁堡的阿美族藝術家，作品曾登上紐約地鐵與普悠瑪列車，以鮮明色彩呈現原住民族海洋文化的多元風貌，讓國際看見南島台灣。

柯金源為公視《我們的島》紀錄片導演，30多年來走遍台灣海岸與山林，以鏡頭記錄海岸變遷與海洋生態，多次獲金鐘獎肯定，持續喚起社會大眾對海洋環境議題的關注。

洪國雄長期深耕澎湖，著有《澎湖的石滬》等書，致力調查、保存與傳承澎湖在地以海為田的海洋智慧。

臧振華為中央研究院院士，被譽為台灣水下考古先驅，長期投入水下文化資產保存，帶領團隊從澎湖海域展開調查，對相關制度建構、考古研究及專業人才培育貢獻卓著。

團體組守護百年石滬 串聯山海與太平洋

團體組方面，桃園石滬協會以民間力量守護新屋蚵間石滬群，號召志工以傳統工法逐座修復百年石滬，並投入解說導覽與石滬修造技術教學，延續地方文化，以及先民利用潮汐、永續利用海洋資源的智慧。

管碧玲頒發海洋文化獎給團體組得獎者桃園石滬協會。

財團法人臺東縣獵人學校教育基金會由排灣族作家亞榮隆撒可努創辦，以「傳承南島航海精神、拓展海洋文化交流」為核心，串聯山海文化，透過教育與交流，促進台灣與太平洋島國之間的海洋文化連結。

管碧玲頒發海洋文化獎給團體組得獎者財團法人臺東縣獵人學校教育基金會。 圖／海洋委員會提供

海委會表示，7組得獎者以不同方式實踐海洋文化，讓海洋從文學與藝術的創作題材、歷史研究的探索對象，延伸至地方生活、文化教育與國際交流，也呼應海委會近年推動「復振航海文化力」等政策，盼喚起國人與海洋的連結。

「每一顆遺珠都是珍珠」 海洋文化獎將持續擴大辦理

管碧玲也特別向遴選小組及評議委員表達誠摯感謝。她坦言，整個評議過程「充滿了掙扎」，因為每兩年舉辦一次的獎項名額實在有限，但台灣值得肯定與感謝的海洋文化工作者卻如此之多，「可以說，遺珠之憾實在太多了！而每一顆珍珠，都代表著一份燦爛而珍貴的文化奉獻。」

管碧玲感謝遴選小組與評議委員，並承諾海洋文化獎將一屆又一屆持續辦理。 圖／海洋委員會提供

管碧玲也藉此向本次未能獲獎、但同樣長期為海洋文化努力付出的朋友們表達最深的敬意：「他們的努力與貢獻，我們其實都有看見。」她承諾，隨著海洋文化獎一屆又一屆持續辦理，國家會不斷向更多為台灣海洋文化奉獻的人表達肯定與感謝。