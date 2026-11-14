COP31元首峰會 5友邦發言挺台參與全球氣候治理

聯合國氣候變化綱要公約第31屆締約方大會（UNFCCC COP31）近日舉行元首峰會，外交部表示，馬紹爾群島共和國、帛琉共和國、史瓦帝尼王國、吐瓦魯國、聖克里斯多福及尼維斯聯邦等友邦，皆在峰會為台灣發聲。

UNFCCC COP31近日在土耳其安塔利亞舉行，並於11日及12日舉行元首峰會（Leaders Summit），5友邦分別發言挺台。外交部今天透過新聞稿指出，馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）表示，包括台灣在內所有人的聲音均需獲得聽聞，台灣刻致力實現經濟成長與碳排放脫鉤，並落實公正轉型，強化氣候韌性，理應參與會議。

帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）聲明，台灣是強大且重要的夥伴，在災害韌性、能源轉型及糧食安全等領域具領導角色，世界需要台灣參與UNFCCC及聯合國轄下其他會議，大家共同生活在同一個地球上，唯有齊心協力，才能發揮最大力量。

史瓦帝尼王國總理戴羅素除重申支持中華民國台灣有意義參與國際社會應對氣候變遷的相關進程外，且提及台灣及日本在韌性基礎設施、早期預警系統及防災整備等方面，擁有許多寶貴的經驗，值得各國借鏡，而氣候變遷跨越國界，世界應當共同面對普世挑戰。

吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Penitala Teo）認爲，氣候變遷不受政治邊界所限，氣候行動亦然，中華民國台灣對全球氣候行動所作的貢獻值得肯定，世界不應遺漏任何有意願攜手合作的夥伴；聖克里斯多福及尼維斯聯邦副總理韓利（Geoffrey Hanley）則肯定台灣在環境治理、循環經濟、氣候韌性、綠色能源及能力建構等領域，皆至關重要。

外交部長林佳龍表示，誠摯感謝5國友邦以具體行動堅定支持台灣參與全球氣候治理機制。外交部則說，台灣將善盡國際社會成員的責任，續與友邦及理念相近夥伴密切合作，共同為因應氣候變遷做出貢獻。