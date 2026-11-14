義消60歲不再強制退場 內政部擬放寬分隊幹部至65歲、隊員63歲

因應人口高齡化及地方義消新血招募不易，內政部預告修正「義勇消防組織編組訓練演習服勤辦法」第6條，擬放寬義消分隊人員服勤年齡上限。其中分隊長、副分隊長、幹事及助理幹事由現行60歲以下放寬至65歲以下；小隊長、副小隊長及隊員則放寬至63歲以下。

依現行規定，義勇消防人員除總隊長、副總隊長及顧問外，總隊人員為70歲以下、大隊人員68歲以下、中隊人員65歲以下，分隊人員則一律為60歲以下；專責協助防災教育宣導人員為68歲以下。這次草案僅調整分隊人員，其餘年齡規定均未修正。

內政部說明，地方基層義消組織普遍面臨新血招募不易、人員老化及救災經驗傳承斷層等問題。義消屬輔助協勤性質，現場多配合周界防護、水源運用、殘火處理及後勤補給等支援工作，勤務強度及危險勞力程度與專職消防人員有所區隔。

內政部表示，修法是為順應活化中高齡人力政策，避免資深優秀分隊人員年滿60歲即強制退場，同時健全基層編組梯隊傳承、穩固地方救災量能及維繫組織運作。

「義勇消防組織編組訓練演習服勤辦法」自民國90年6月1日發布施行，迄今歷經14次修正，最近一次修正發布日期為114年8月5日；當時已將專責協助防災教育宣導人員服勤年齡放寬至68歲以下。

內政部公告修正草案，因考量修正義消年齡上限、健全基層梯隊傳承及穩固救災量能，有縮短預告期間必要，預告期間為7日，至11月19日止，期間可提出意見或修正建議。