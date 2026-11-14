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一天賺幾百 中興新村攤商：當作交朋友

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投報導
中興新村人口流失，昔日人聲鼎沸的市場，如今門可羅雀，攤商自嘲就當作來交朋友。記者黃仲裕／攝影
中興新村人口流失，昔日人聲鼎沸的市場，如今門可羅雀，攤商自嘲就當作來交朋友。記者黃仲裕／攝影

「以前這裡滿滿都是人，從早到晚都有人做生意。」在中興新村第一市場賣水果超過卅年的溫月春，回憶起台灣省政府鼎盛時期，市場內外人聲鼎沸的情況。如今平日一天也看不到多少客人，落差相當大。年逾七旬的她笑稱，如今出門擺攤就當是交朋友

溫月春在中寮鄉務農，卅多年如一日的幾乎每天載貨到當地第一公有零售市場門口賣水果；早年北漂，為了照顧雙親返鄉的居民林玉雪，同樣在市場擺攤卅載，她們見證過市場最風光的年代，也親眼看著凍省後人潮逐漸散去。

溫月春回憶，當年省府公務員多，每天從清晨就開始熱鬧，許多人上班前先來買菜、買水果，中午、下班時間，還有另一波人潮。早市一路延續到晚間小吃攤，幾乎整天都有人潮。當時生意好做、固定攤有限，廣場臨時攤區很搶手，不少攤商前一晚就會擺東西占位。

市場另一角，廿六歲就在市場買賣珠寶、玉石、如今五十六歲的林玉雪，對昔日人聲鼎沸、攤商搶位，同樣有感，她說，過去平日，市場內人擠人，假日更擠到市場外，連車都沒法走。

林玉雪說，那時候臨時攤位先搶先贏，很多人凌晨二、三點就來卡位，甚至為了搶攤位吵架，還有外縣市來擺攤的，深怕搶不到好地點，前一晚就來，先把貨架都擺好後，就直接睡在貨車上或攤位旁，等隔天開市，

「現在不用搶了啊！凍省後，人都走光了。」林玉雪感嘆，以前市場周邊宿舍住滿人，如今都空了，沒人來消費，市場沒落，攤商都不願意進來。

温月春說，凍省初期，還有些老公務員繼續住，但現在很多都「沒了」，人就更少了，周末才有些遊客，收入也差很多，「以前一天能賺兩、三千元，現在幾百元都不到」，現在年紀也大了，擺攤就當「作健康的」，來跟大家聊聊天交朋友。

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