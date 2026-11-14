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綠樹成蔭 中興新村老住戶：適合退休慢活

聯合報／ 記者江良誠賴香珊／南投報導
中興新村歷經凍省、地震後沒落，昔日氣派的牌樓與椰林大道，風華淹沒在時光洪流中。聯合報系資料照
中興新村歷經凍省、地震後沒落，昔日氣派的牌樓與椰林大道，風華淹沒在時光洪流中。聯合報系資料照

中興新村曾是全台最先進的城市生活空間，即使因凍省、地震而沒落，大片綠蔭、低密度設計仍吸引新舊住民。六年前申請專案入住的陳姓公務員說，當初自行修繕破舊的老宿舍，現在庭院草木扶疏，孩子能走路上學，有都會區難比擬的生活品質。久居此地的作家李展平說，即使昔日風華不再，綠蔭、平房很適合退休慢活。

國發會成立中興新村活化辦公室後，開放中央部會駐中興新村員工申請租住省府舊宿舍，但須自行修繕、維護屋況。

「剛搬進來時，真的跟鬼屋差不多！」首批申請入住的陳姓公務員二○二○年帶著一家四口搬進老宿舍，她回憶當時宿舍已超過廿年沒人住，門窗破損、屋頂漏水，鄰居都是空屋，入夜一片漆黑，除了花錢整修，還要重新申請電表。

不過，她整修過後，老宿舍有其他住宅難以比擬的優點，尤其是庭院空間，可以種樹養花，孩子走路就可以去上學，也不必擔心沿途交通問題；疫情期間別人家只能關在房間，「我們跟孩子可以在自家庭院活動」，尤其到處都有綠樹成蔭，可以體會當年規畫時的用心與進步。

「房子就在那裡，卻一直空著，真的很浪費。」陳姓公務員說，搬到中興新村住了六年，對這片環境有了感情，希望承載歷史的老宿舍有更多人入住；政府應放寬申請資格，開放一般民眾入住，才能真正找回活力。

作家李展平與妻子黃幼杏久居中興新村，李展平說，昔日省府掌握行政資源與預算，堪稱中興新村的經濟命脈，許多公務人員都以來此上班為榮，公務家庭在此落腳，形成完整的社區；凍省後讓中興新村失去人口與經濟支柱。

李展平說，加上九二一地震宿舍、建物受損，讓中興新村承受雙重打擊。黃幼杏說，公有房舍最怕閒置，「有人住才會打掃、修繕」，否則風吹日曬很快就荒廢。

即使風華不再，李展平說，雖然人變少、環境沒落，生活機能不好，但有大片自然綠蔭、人行空間，平房設計適合長者生活，中興新村還是很適合退休緩慢的生活步調。

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