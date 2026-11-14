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中興新村何去何從 地方心聲 應先確立發展定位

聯合報／ 記者黃婉婷詹宜庭唐筱恬林銘翰／台北報導
南投中興新村曾因「台灣省政府」精省後缺乏完整長期規劃，被稱為全台最大的公教與閒置空間聚落（涵蓋中興小巨蛋、中興游泳池及部分荒廢宿舍），但近年已積極推動轉型與活化。記者黃仲裕／攝影
南投中興新村曾因「台灣省政府」精省後缺乏完整長期規劃，被稱為全台最大的公教與閒置空間聚落（涵蓋中興小巨蛋、中興游泳池及部分荒廢宿舍），但近年已積極推動轉型與活化。記者黃仲裕／攝影

國發會投入活化中興新村，地方與立委質疑成效不彰。朝野立委日前現場考察，國民黨南投立委游顥指出，中央投入資源活化，地方居民仍面臨住宿權、治安及環境維護問題。

民眾黨立委洪毓祥指出，活化成果仍停留在「點有亮、面還沒有活」，要求國發會提出完整規畫及具體改善時程。

當地居民反映，中興新村雜草叢生，影響巷道通行，有蚊蟲及環境維護問題。地方里長反映環境維護經費不足，地方議員說，不少宿舍閒置，使用限制過多，建議中央適度放寬。

游顥表示，國發會蓋體育館卻未對外開放，整體活化讓居民無感，當地有三千多居民很怕被趕走，活化不能只談開發效益，卻忽略現有居民的處境。

洪毓祥指出，中興會堂已重新啟用、部分宿舍有人入住，但全區占地兩百多公頃，不能只憑少數場館修繕完成，就認定整體活化成功，「每個單位都管一點、卻沒有人負最後責任」的制度，是活化最大障礙。

「中興新村最大的問題不是缺建築，而是缺乏穩定人口、消費與工作機會。」洪毓祥認為，中興新村發展定位應確認清楚，究竟要朝休閒旅遊、銀髮養生聚落，還是地方產業園區？不能各做各的，

洪認為，如果只是修繕宿舍、整理公共空間，但是卻沒有足夠的就業人口、商業機能與長期進駐單位，會變成「白天有人參觀、晚上沒有生活」的空城。

中興新村被貼上最大蚊子園區標籤，國發會參事兼中興新村活化專案辦公室主任吳文貴說，全區受文資法規範，只能保留原貌修繕，才畫分為三大核心區，北核心保留行政機關與歷史文化，中核心朝休閒與商業發展，南核心交由中興大學發展為大學城，前五年著重修繕硬體設備，將推出中程計畫，導入婚育宅、餐廳與住宿，加強活化力道。

吳文貴表示，已將原省主席官邸標租為餐廳、民宿，另將單身宿舍改建為旅館，明年委外經營；補足食、宿等機能，促進在地就業與商機。

國發會 南投 游顥

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