吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報系6件作品入選

第40屆吳舜文新聞獎今公布入圍名單，聯合報系共計6件作品入圍，涵蓋「深度報導獎－文字類」、「深度報導獎－影音與融媒體類」、「國際新聞報導獎－文字類」、「新聞攝影獎－單張」與「嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎－文字類」等類別，頒獎典禮將於12月10日舉行。

吳舜文新聞獎是台灣重要的新聞獎項之一。聯合報新聞營運中心記者林奐成作品「台灣鯛崩盤風暴：關稅衝擊掀開殘酷分潤生態 進口魚暴增衍生食安風險」，以上、下輯兩篇報導入圍「深度報導獎－文字類」。報導以美國總統川普開徵關稅出發，爬梳關稅如何衝擊一萬公里外的台灣養殖漁業，揭開長久僵固的產銷結構，讓基層漁民淪為關稅戰的犧牲者。

記者林奐成另一深度調查作品「光電風災啟示錄：90天追蹤廢棄物處理亂象，揭開政策暴衝四年翻船內幕」，則入圍「嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎－文字類」。專題從2025年的丹娜絲風災切入，全面檢視水面型光電設施的安全、災後廢棄物處理及政策推動過程中的問題，揭露綠能發展背後的治理缺口，並促使政府正視相關廢棄物管理問題、加強監督。

影音中心游昌樺、盧湘婕、王彥鈞、陳昱凱製作的「長高的河—馬太鞍堰塞湖事件紀實」，以7則獨家深度報導構成，包括科研、土地、農業、長照、生存危機等，試圖呈現洪災後的完整切面，入圍「深度報導獎－影音與融媒體類」。

攝影中心記者季相儒作品「攙扶」，入圍「新聞攝影獎－單張」，照片記錄花蓮縣光復鄉堰塞湖溢洪後，洪水一路推進至成功街、佛祖街一帶，一名居民為查看災情試圖返家，卻不慎受困洪水之中。所幸國軍官兵迅速抵達現場，合力攙扶受困居民脫困，捕捉災難現場中救援人員守護民眾的身影。

聯合新聞網旗下「轉角國際」則有兩件作品入圍「國際新聞報導獎－文字類」：張郁婕作品「台灣－沖繩－福島的傷心陣線」；曹雨昕作品「烏克蘭的天空守護者：無人機產線與戰火下的人們」。

吳舜文新聞獎每年參賽作品眾多，是國內競爭激烈的新聞獎之一。主辦單位財團法人吳舜文新聞獎助基金會表示，本屆競賽共計收到477件報名作品，經評選後，共有52件作品脫穎而出，入圍各獎項決選。頒獎典禮將於12月10日下午舉行，屆時將公布最終得獎名單。