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出席警大運動大會…劉世芳：努力排除障礙 為警察培育發展提供支持
內政部長劉世芳今天出席警大運動大會時指出，內政部是警大與全國警察最堅實的後盾，今年持續提升警察執勤裝備，並透過與立法院溝通，針對三等及四等警察特考等制度議題，努力排除不合理的障礙，為警察人才培育與從警發展提供支持。
內政部下午發布新聞稿說明，中央警察大學115學年度全校運動大會今天登場，劉世芳出席開幕典禮。
劉世芳指出，警察工作日益複雜，面對跨境犯罪，更需要不同警察單位及機關密切合作，今年警察偵辦跨境犯罪案件，結合地方警察、刑事警察、航空警察及移民相關機關，在班機起飛前一刻，成功將犯罪嫌疑人查緝到案，展現跨機關合作及團隊協力的成果，也凸顯警察教育階段培養專業能力與合作默契的重要性。
劉世芳表示，未來新世代警察除應具備專業知能與執法技能，也須熟悉無人機操作、關鍵基礎設施安全防護等相關能力，並培養同理心，關懷地方弱勢族群，兼顧專業執法與人本關懷，因應未來治安工作的多元挑戰。
劉世芳強調，運動會不只是個人競技，更是培養團隊合作、默契及團結精神的重要機會，這樣的精神同樣適用於未來警察職場，期勉全體師生在運動場上努力拚搏、超越自我，未來走出校園後，也能將團隊精神與專業所學運用於治安工作，為國家爭光，成為守護民主與人民安全的重要力量。
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