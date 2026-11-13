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三鶯延伸八德線開工！友善連線攜手邁向2034新里程 土城「一車直達」八德 雙線轉乘30秒

文／ 新北市政府捷運工程局提供

三鶯延伸八德邁向2034完工。 圖／新北市政府提供
三鶯延伸八德邁向2034完工。 圖／新北市政府提供

新北捷運「四環八線」持續推進，其中第三環的三鶯線通車後，三鶯延伸桃園八德線也有重大進展！今（13）日舉行三鶯延伸八德線地下段土建及全線機電系統開工動土典禮，由新北市長侯友宜與桃園市長張善政共同主持，率領新北、桃園捷運工程團隊，祈求工程如期如質、順利於2034年完工。未來通車後，民眾搭乘三鶯線即可從新北土城「一車直達」桃園八德，實現捷運跨縣市串聯的重要願景，進一步提升往返雙北、桃園及桃園國際機場的交通便利性。

三鶯延伸八德線開工。 圖／新北市政府提供
三鶯延伸八德線開工。 圖／新北市政府提供

三鶯延伸，八德啟程！新北市長侯友宜表示，北桃捷運合作從規劃到施工的第一案「三鶯延伸八德線」路線自三鶯線LB12鶯桃福德站預留的尾軌延伸，全線位於桃園境內、長度約4.03公里，共設3座車站。三鶯延伸八德線，因經費有限，為了確保工程如期完工，新北市採取精準招標策略，將工程分為「全線機電系統標」、「地下段土建標」及「高架段細部設計」三大部分推動。

「友善連線」雙市攜手合作。 圖／新北市政府提供
「友善連線」雙市攜手合作。 圖／新北市政府提供

市長侯友宜說明，北桃兩市攜手力拼三鶯延伸八德線2034年完工通車，高架段細部設計已於今年7月啟動，全線機電系統及地下段土建兩項統包工程都在今（13）日同步開工。從行政院核定綜合規劃報告後，團隊僅9個月即完成基本設計經費審議、審議通過後6個月內完成工程決標並開工，現況完工日期相較於綜合規劃報告原訂的時程提前1年，展現市府團隊積極推動與工程的執行效率，要讓三鶯延伸八德線成為串聯新北、桃園的重要交通動脈，實現捷運四環八線「南接桃園」的願景。

新北市長侯友宜致詞。 圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜致詞。 圖／新北市政府提供

侯市長詳細說明，未來民眾搭乘三鶯線即可從新北市土城「一車直達」桃園八德；站內轉乘、動線也相當便利，三鶯延伸八德線端點站LB14車站與桃園捷運綠線G04大湳站地下共構，兩線採「上下樓層月台」的垂直設計，民眾30秒內即可無縫銜接轉乘，藉由三鶯延伸八德線串連桃園綠線。

新北捷運工程局長李政安指出，三鶯延伸八德線開工後將陸續辦理地質鑽探、管線試挖、植栽調查等前期作業，預計2027年開始架設施工圍籬，全面朝2034年完工目標穩健推進。配合桃園市政需求，新北捷運團隊同時協助代辦桃園在地的道路工程，包含和強路道路拓寬550公尺及6號生活圈道路新闢工程820公尺，以利高架工程推動施工，兼顧捷運興建與地方交通改善，全面優化未來捷運營運後的周邊轉乘環境，促進地方繁榮。

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