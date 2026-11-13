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拉美館開幕 陳明祺盼民眾認識友邦咖啡、可可等豐富產品

中央社／ 台北13日電

2026台灣飲食系列展在台北登場，外交部次長陳明祺今天出席系列展的拉丁美洲暨加勒比海館開幕式時表示，瓜地馬拉身為重要咖啡豆產國，期盼透過此次展覽，讓台灣民眾與其他國家都能更認識友邦咖啡、可可等豐富產品。

「2026台灣飲食系列展」13日至16日在台北南港展覽館1館登場，拉丁美洲暨加勒比海經貿辦事處（LACTO）今年與貝里斯、瓜地馬拉於「台灣國際咖啡展」展區，設置拉丁美洲暨加勒比海館。

展覽於上午舉行開幕儀式，邀請外交部次長陳明祺、瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl EstévezLópez）、聖文森及格瑞那丁駐台公使威爾森（ElroyWilson）等人出席開幕式。

外交部次長陳明祺到場參觀瓜地馬拉及貝里斯廠商設置的攤位，品嚐咖啡、調酒及參與互動小遊戲。他受訪表示，瓜地馬拉身為重要咖啡豆產國，期盼透過此次展覽，讓台灣民眾與其他國家都能更認識友邦豐富產品。

LACTO主任詹朝富表示，瓜地馬拉擁有高海拔產區、火山土壤及多樣的微型氣候，不同產區的咖啡豆各有風格，深受國際精品咖啡市場重視。近年台灣與瓜地馬拉的咖啡貿易往來持續成長，2025年自瓜國進口咖啡總金額達2819萬美元，較2024年成長41%，為台灣第4大咖啡來源國，顯示瓜地馬拉咖啡在台灣市場已有一定的消費基礎。

LACTO指出，今年瓜地馬拉國家咖啡協會（Anacafé）副理事長佛羅雷斯（Gerardo Flores）率領20家咖啡莊園代表來台參展，訪團也將拜會台灣咖啡業者及相關協會，了解台灣咖啡產業鏈與市場需求，並就產地供應、產品推廣及未來合作方向交換意見，拓展後續合作機會。

LACTO提到，貝里斯以可可與蘭姆酒為展出重點，邀請台灣廠商於攤位展示可可原豆、可可茶、巧克力磚等產品；現場也有調酒師使用貝里斯知名品牌的蘭姆酒為基底，調製特色調酒，開放民眾試飲。

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