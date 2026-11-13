快訊

亞冠賽／光之愛徒！王念好敲二壘打躍日媒版面 「備受期待的台灣4棒」

川普改稱黃樂是否為間諜還不清楚！續挺黃仁勳：他會重新站穩腳步

年資、忠誠都不值錢了 這群人為何還是不敢跳槽換加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

健康台灣深耕計畫第2階段 陳志鴻指362案過關展現3大躍進

中央社／ 台北13日電

衛福部昨天公布第2階段「健康台灣深耕計畫」審查結果，445件申請案中通過362件，通過率達81%，高於第一階段的66%。評審團總召集人陳志鴻今天指出，第2階段展現包括擴大偏鄉離島醫院參與、推動醫療機構整合升級，以及強化醫院與醫師公會合作等3大躍進。

第2階段「健康台灣深耕計畫」執行期間為2027年至2029年，衛福部12日公告審查結果。成大醫學院名譽教授、總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻今天表示，第2階段共445件申請、通過362件，通過率81%，相較第一階段通過255件、通過率66%，明顯進步。

陳志鴻是5年新台幣489億元「健康台灣深耕計畫」的催生者。他指出，第2階段在質與量方面展現3大躍進，首先是「偏鄉添動能，離島展新局」，盼透過深耕計畫改善區域醫療資源落差，打破資源分配「大者恆大」的慣性。

陳志鴻表示，第2階段大幅新增偏鄉離島醫院參與，包括台東基督教醫院、關山慈濟醫院、衛福部玉里醫院、台北榮總玉里分院，以及離島的連江縣立醫院、澎湖惠民醫院、衛福部金門醫院等，盼確保偏鄉離島的燈塔醫院持續守護民眾健康。

第2項躍進是「老將再升級，新秀齊上路」。陳志鴻指出，為使政策落實醫療現場並發揮擴散效益，他推動「健康台灣深耕論壇」，透過全台行腳、成果分享與政策諮詢，協助醫療機構發現在地問題、提出創新解方。

他說，深耕論壇迄今舉辦14場，從都會到偏鄉、從醫學中心到地區醫院，發揮觀摩效益，激勵第一階段獨立執行計畫的醫療機構（A3類），升級邁向垂直整合與區域聯防（A2類），也扶持第一階段未通過或未申請的醫療機構共同參與。

第3項躍進是「醫院強體質，公會同助陣」。陳志鴻表示，健康台灣深耕計畫是總統賴清德首創的健康政策，賴總統期許透過投入資源，推動人才培育、改善工作環境、導入智慧科技及落實永續發展，打造具韌性的醫療生態系。

陳志鴻強調，面對快速變遷的醫療環境，單打獨鬥已無法因應，必須透過團隊合作。他指出，第2階段「總院帶分院、醫學中心帶地區醫院」的模式逐漸成熟，「醫師公會全國聯合會帶各縣市醫師公會」的合作機制也更加完備。

陳志鴻期許，第2階段獲選的362個團隊，珍惜人民納稅錢，落實執行計畫，秉持人才、品質與創新的核心價值，形成醫療正向循環，讓民眾真正有感。他也呼籲醫界把握深耕計畫提供的額外財源，實現過去有心卻無力執行的構想，攜手見證「改變，讓夢想成為可能」。

陳志鴻 健康 衛福部

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

屏東推漁民專屬照護 醫學中心專科醫師進駐東港

婦產科名醫洪秉坤掌舵桃園醫師公會 扮好官醫橋樑、為資深醫師盡心力

一銀赴臺大癌醫中心送暖

台東縣長選戰吳秀華推公托助安心就業 陳瑩提月子補助彈性工時

相關新聞

黃仁勳請辭輝達台灣總部生變？ 蔣萬安：已簽完整合約

．黃仁勳因婚外情風波，請辭輝達（NVIDIA）執行長一職。媒體關注，因黃仁勳請辭，是否可能影響輝達未來跟台北的合作跟發展？台北市長蔣萬安表示，目前沒有收到相關的資訊，輝達選擇台北，是對台北有完整供應鏈、打造台北科技廊帶未來願景的肯定。

《跨越四十，讓愛飛揚》自閉症基金會感恩展望音樂會12/13登場

中華民國自閉症基金會走過四十個年頭，用無數溫暖與堅持陪伴星兒家庭，開啟一條從「早期療育」邁向「成人照顧與社區支持」的接納與共融之路。屆滿四十週年的歷史時刻，基金會將於12月13日下午在臺北市立大學，舉辦《跨越四十，讓愛飛揚》感恩展望音樂會。

【即時短評】昔防衛中樞今蚊子園區 中興新村淪政治犧牲品

隨著政治氣候流轉，昔日「建設三民主義模範省」的豪情，早已成為歷史，中興新村從防衛中樞，成為全台最大蚊子園區，地方人士感嘆「傷心秦漢經行處」之餘，眼看政府配合台積電等高科技業者，到處圈地設廠，自然會期待金手指重新點亮中興新村，重新成為帶動區域發展的引擎。然而，一切的開發或活化，先決條件仍是考量中興新村的客觀條件，而非為活化而活化，為開發而開發。

蚊子園區／把脈中興新村 張景森點名國發會不適合扮演都市開發商

中興新村成為全台最具歷史的「蚊子館」，曾在扁、蔡政府時期參與再生計畫的行政院前政務委員張景森說，活化死結在於政策定位與執行，國發會不適合扮演都市開發商，即使經費執行完畢、房屋完成修繕，也不代表真的再生；資深前政務官亦提醒，應指定專責部門協調整合才能解決當前難題。

護照遭駭 領務局10萬筆個資外洩

駭客侵擾不斷，除了台灣企業之外，就連外交部領事事務局、台北市工務局也遭駭客入侵。數位部資安署副署長周智禾昨指出，近期約有十多家企業受害，導致高達八百萬個資外洩，而人工智慧（ＡＩ）協助駭客網攻已成國際新趨勢，呼籲企業與民眾提高警覺。

歷史上的今天／1986年屏東黨員丟雞蛋抗議 陳菊遭波及

1986年11月13日，三十多名隸屬於「屏東黨外聯誼會」的民主進步黨黨員，當日專程搭乘遊覽車北上前往民進黨總部，針對當時屏東縣國大代表參選人潘立夫據傳「被迫退選」一事表達強烈抗議，現場甚至爆發砸雞蛋、撕海報等激烈動作，氣氛高度緊張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。