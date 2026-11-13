健康台灣深耕計畫第2階段 陳志鴻指362案過關展現3大躍進

衛福部昨天公布第2階段「健康台灣深耕計畫」審查結果，445件申請案中通過362件，通過率達81%，高於第一階段的66%。評審團總召集人陳志鴻今天指出，第2階段展現包括擴大偏鄉離島醫院參與、推動醫療機構整合升級，以及強化醫院與醫師公會合作等3大躍進。

第2階段「健康台灣深耕計畫」執行期間為2027年至2029年，衛福部12日公告審查結果。成大醫學院名譽教授、總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻今天表示，第2階段共445件申請、通過362件，通過率81%，相較第一階段通過255件、通過率66%，明顯進步。

陳志鴻是5年新台幣489億元「健康台灣深耕計畫」的催生者。他指出，第2階段在質與量方面展現3大躍進，首先是「偏鄉添動能，離島展新局」，盼透過深耕計畫改善區域醫療資源落差，打破資源分配「大者恆大」的慣性。

陳志鴻表示，第2階段大幅新增偏鄉離島醫院參與，包括台東基督教醫院、關山慈濟醫院、衛福部玉里醫院、台北榮總玉里分院，以及離島的連江縣立醫院、澎湖惠民醫院、衛福部金門醫院等，盼確保偏鄉離島的燈塔醫院持續守護民眾健康。

第2項躍進是「老將再升級，新秀齊上路」。陳志鴻指出，為使政策落實醫療現場並發揮擴散效益，他推動「健康台灣深耕論壇」，透過全台行腳、成果分享與政策諮詢，協助醫療機構發現在地問題、提出創新解方。

他說，深耕論壇迄今舉辦14場，從都會到偏鄉、從醫學中心到地區醫院，發揮觀摩效益，激勵第一階段獨立執行計畫的醫療機構（A3類），升級邁向垂直整合與區域聯防（A2類），也扶持第一階段未通過或未申請的醫療機構共同參與。

第3項躍進是「醫院強體質，公會同助陣」。陳志鴻表示，健康台灣深耕計畫是總統賴清德首創的健康政策，賴總統期許透過投入資源，推動人才培育、改善工作環境、導入智慧科技及落實永續發展，打造具韌性的醫療生態系。

陳志鴻強調，面對快速變遷的醫療環境，單打獨鬥已無法因應，必須透過團隊合作。他指出，第2階段「總院帶分院、醫學中心帶地區醫院」的模式逐漸成熟，「醫師公會全國聯合會帶各縣市醫師公會」的合作機制也更加完備。

陳志鴻期許，第2階段獲選的362個團隊，珍惜人民納稅錢，落實執行計畫，秉持人才、品質與創新的核心價值，形成醫療正向循環，讓民眾真正有感。他也呼籲醫界把握深耕計畫提供的額外財源，實現過去有心卻無力執行的構想，攜手見證「改變，讓夢想成為可能」。