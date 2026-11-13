張炳煌東京舉辦旭日章受勳紀念展 倡組日台書道振興同盟

台灣書法大師張炳煌獲日本政府頒授「旭日小綬章」，昨天在東京舉行受勳紀念書法作品展開幕暨演講會；張炳煌除了在演說中介紹結合人工智慧（AI）的數位書法技術，也倡議成立「日台書道振興同盟」，盼深化台日書法文化交流。

「錦秋煌墨－張炳煌旭日章受勳紀念書法作品展」吸引近百位日本文化藝術界、僑界及政界人士出席。駐日代表李逸洋、日本台灣友好議員聯盟會長古屋圭司、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、前參議院議長山東昭子等人出席祝賀。

張炳煌投入書法藝術超過50年，長期致力於書法教育、藝術創作及國際交流。他自1981年起透過電視節目「每日一字」推廣書法，並持續舉辦書法比賽、新春開筆及春聯揮毫等活動，讓書法藝術深入台灣社會。近年更積極結合數位科技與傳統書法，探索書法藝術在AI時代的發展方向。

駐日代表李逸洋致詞表示，張炳煌是台灣書法界的國寶級藝術家，50多年來致力於書法藝術的推廣與發展，此次獲得日本政府授勳，正是對他長年促進台日文化交流貢獻的高度肯定。

古屋圭司致詞時，展示張炳煌為他親筆題寫的兩幅大型書法作品照片，內容象徵他從政以來始終堅持的理念。他感謝張炳煌透過精湛書藝，將這些理念具體呈現。

谷崎泰明則表示，張炳煌是台灣具代表性的書法家，不僅持續推廣傳統書法，也積極利用AI等尖端技術探索新的表現方式，顯示他對書法藝術未來發展具有深刻思考。

張炳煌現場揮毫「龢」及「以文會友 以友輔仁」兩件作品，隨後以「AI時代的書法傳承」為題發表演講，介紹台灣書法發展的特色，以及傳統書法結合數位科技的成果。

張炳煌表示，台灣、日本、中國及韓國都有深厚的書法文化，雖然各地分別使用「書法」、「書道」及「書藝」等名稱，但都屬於共同的漢字書寫藝術傳統。其中，台灣長期使用正體漢字，未受到中國大陸文字簡化政策的直接影響，使傳統書法得以在日常生活及教育中持續傳承。

他指出，台灣書法教育具有深厚基礎，從國小到大學都有書法比賽，參賽學生必須在現場公布題目後立即創作，展現扎實的書寫能力。此外，他長年在總統府前舉辦新春開筆活動，並在圓山大飯店及各地推動春聯揮毫，讓書法不只是文人藝術，更成為民眾日常生活的一部分。

張炳煌也介紹台日書法交流成果，包括在台灣舉辦國際書法邀請展，邀集日本書法團體及書法家參與，讓台灣民眾有機會全面認識日本書道文化。他也持續接待日本高中學生前往淡江大學參訪，透過書法教學促進年輕世代交流。

談到書法面臨的挑戰，張炳煌表示，傳統書法需要毛筆、墨汁、硯台及紙張，對習慣數位設備的年輕人而言，學習門檻相對較高。為了讓書法更容易普及，他自2001年起與淡江大學資訊工程領域教授合作研發「e筆書畫系統」，近年更進一步導入AI技術。

他指出，新版「e筆Smart」已可在iPad及Android設備上使用，除了模擬傳統毛筆的運筆效果，也能呈現墨色暈染、飛白等書法技法，並透過數位平台取得博物館典藏作品作為臨摹範本，讓學生不必準備傳統筆墨，也能體驗書法創作。

張炳煌現場展示數位書法結合AI的成果，包括將竹子、老虎及人物等水墨畫轉化為動態影像，讓畫中的老虎彷彿躍出畫面，展現傳統書畫與新科技結合的可能性。

他表示，過去書法作品多以白紙黑字呈現，如今透過數位科技，不僅可以改變色彩、書體與構圖，也能將靜態作品轉換成動畫，為書法藝術開拓新的表現形式，進一步吸引年輕世代的興趣。

除了介紹科技創新成果，張炳煌也提出成立「日台書道振興同盟（暫稱）」的構想。

張炳煌接受中央社訪問時表示，台日書法界長期維持交流，但近年相關活動有逐漸減少的趨勢。他認為，隨著日本書道獲得列入聯合國教科文組織（UNESCO）非物質文化遺產名錄的建議，正是重新凝聚台日書法界力量的重要時機。

他強調，文化交流不能只停留在口頭討論，而應轉化為具體行動，因此希望成立「日台書道振興聯盟」，共同推動書法教育、藝術展覽、文化傳承及新科技應用，促進台日書法文化的永續發展。

張炳煌透露，這項倡議已獲得部分企業界人士支持，並有支持者表達願意提供資金，協助推動相關計畫。

他表示，台灣與日本共同擁有深厚的書法文化傳統，雙方應把握此次契機，透過更具組織性的合作，為書法藝術開創新的發展方向。