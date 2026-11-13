《跨越四十，讓愛飛揚》自閉症基金會感恩展望音樂會12/13登場

中華民國自閉症基金會走過四十個年頭，用無數溫暖與堅持陪伴星兒家庭，開啟一條從「早期療育」邁向「成人照顧與社區支持」的接納與共融之路。屆滿四十週年的歷史時刻，基金會將於12月13日下午在臺北市立大學，舉辦《跨越四十，讓愛飛揚》感恩展望音樂會。本次音樂會將由自閉症青年音樂家「非常音樂家樂團」及溫暖美聲「佳偶聲合唱團」攜手演出，這不僅是一場基金會跨越四十載的音樂盛會，更是「星兒另類就業」的倡議實踐場域，除了感謝社會各界四十年來一路相伴，更期盼透過星兒精湛表演與合唱團天籟美聲，傳遞愛與希望，勇敢邁向下一篇章！

《跨越四十，讓愛飛揚》感恩展望音樂會，「非常音樂家樂團」將攜手溫暖美聲「佳偶聲合唱團」，共譜動人樂章。「佳偶聲合唱團」由作曲家吳家鳳於 2022年成立，致力於推廣經典基督教詩歌創新編曲與跨界合唱，以豐富多樣的演出形式傳遞美好樂音與溫暖力量。圖／中華民國自閉症基金會 提供

二度榮獲傳善獎 實踐星兒另類就業倡議

四十年來，自閉症基金會從早療服務、幼小轉銜、CST親職培力，到日間照顧、社區家園、家長支持，始終以人為本，走出一條專業與溫度兼具的道路，堅持理念努力不懈，成績斐然，二度榮獲「社福界金馬獎」傳善獎殊榮肯定。自閉症基金會董事長林注進表示，自閉症不僅是一項挑戰，也是一條需要耐心、理解與支持的旅程，尤其是在成人階段，社區服務和就業支持不僅僅是幫助他們融入社會，更是為他們提供自信和獨立的機會。具體實踐對於自閉症成人的就業支持，自閉症基金會有計畫的扶植具有音樂天分的星兒，組成「非常音樂家樂團」，讓王榮堅、莊天岳、丁唯諺與廖庭澔四位星兒發揮所長，藉由未來持續穩定的公開演出擁有自己的事業、找到人生舞台。

中華民國自閉症基金會二度榮獲「社福界金馬獎」傳善獎殊榮肯定，也具體實踐對於自閉症成人的就業支持，有計畫的扶植具有音樂天分的星兒，組成「非常音樂家樂團」，讓王榮堅、莊天岳、丁唯諺與廖庭澔四位星兒發揮所長，藉由未來持續穩定的公開演出擁有自己的事業、找到人生舞台。圖／中華民國自閉症基金會 提供

非常音樂家攜手佳偶聲 傳遞愛與希望

《跨越四十，讓愛飛揚》感恩展望音樂會，「非常音樂家樂團」將攜手溫暖美聲「佳偶聲合唱團」，共譜動人樂章。「佳偶聲合唱團」由作曲家吳家鳳於 2022年成立，致力於推廣經典基督教詩歌創新編曲與跨界合唱，以豐富多樣的演出形式傳遞美好樂音與溫暖力量。歷年來公開演出，曲目近乎100%新創首演，已兩度登上台北表演藝術中心-球劇場，表演形式涵蓋跨界與多語言展現，票房幾乎滿坐外，亦獲得外界專業好評。本次音樂會，非常音樂家與佳偶聲的嶄新組合，將會擦出什麼樣的火花？十分令人期待。

《跨越四十，讓愛飛揚》感恩展望音樂會，12月13日即將登場，自閉症基金會感謝企業、志工、捐款人及家長們一路陪伴支持，也向佳偶聲合唱團與非常音樂家樂團致敬，謝謝他們帶來充滿生命力與感動的演出。跨越四十週年，自閉症基金透過感恩展望音樂會，向各界表達深深感謝，並具體實踐「星兒另類就業」倡議。誠摯邀請社會大眾與企業共同參與，讓愛飛揚、讓夢發光，攜手為自閉症家庭打造一個充滿理解與永續共好的未來。