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蚊子園區／把脈中興新村 張景森點名國發會不適合扮演都市開發商

聯合報／ 記者黃婉婷程嘉文／台北即時報導
南投中興新村曾因「台灣省政府」精省後缺乏完整長期規劃，被稱為全台最大的公教與閒置空間聚落（涵蓋中興小巨蛋、中興游泳池及部分荒廢宿舍），但近年已積極推動轉型與活化。記者黃仲裕／攝影
南投中興新村曾因「台灣省政府」精省後缺乏完整長期規劃，被稱為全台最大的公教與閒置空間聚落（涵蓋中興小巨蛋、中興游泳池及部分荒廢宿舍），但近年已積極推動轉型與活化。記者黃仲裕／攝影

中興新村成為全台最具歷史的「蚊子館」，曾在扁、蔡政府時期參與再生計畫的行政院前政務委員張景森說，活化死結在於政策定位與執行，國發會不適合扮演都市開發商，即使經費執行完畢、房屋完成修繕，也不代表真的再生；資深前政務官亦提醒，應指定專責部門協調整合才能解決當前難題。

針對現行國發會活化成效與地方憂心修繕卻無人進駐，張景森指出，他並未參與規畫，也不想否定同仁的努力，但中興新村活化並非單純工程管理問題，行政院應該先決定中興新村的未來，再交由適當的專業執行機關，最好引入民間投資；ＫＰＩ則應衡量城市再生成果，而不是工程執行數量或投入經費。

張景森說，修繕幾棟房子、執行多少預算，只能算是行政工作產出，不能當作城市再生成果。真正的指標應檢驗常住人口增加多少、引進多少民間投資、房舍實際使用率，以及分散產權整合了多少？是否建立統一管理制度？國發會是負責政策規畫與協調的幕僚機關，但不適合扮演都市開發商或社區經營者，建議執行工作應交給國家住都中心負責再開發。

他主張，中興新村不必大拆大建，首先要將全國性行政機關遷往台中高鐵站周邊，原有辦公廳舍釋出後，再聚焦發展由中興大學整體規畫的「大學城」、吸引收藏家進駐的「民間美術園區」，以及導入長照安養設施的「花園養生村」三大功能。

曾任省府水利處長的內政部前部長李鴻源指出，不要再往工業園區的方向想。全台已開闢太多各式產業園區，許多根本供過於求，何況園區需要大量水電，目前中南部水資源不足，全台電力供應都不足。中興新村令人稱道的花園城市設計，就代表不是高密度開發，更無法與工業園區並存。

前省新聞處副處長、文化部前次長陳永豐說，如今社會高齡化，各地安養機構一位難求，不如結合花園城市的宜人景觀，以公辦民營、ＢＯＴ之類方式，設立大型養生村。文化部前部長洪孟啟認為，中興新村可採複合式經營，除了長照村、民宿之外，可參考台中廿號倉庫和枋寮藝術村，甄選藝術家進駐，也可將國道六號開通後，省道沿線閒置的觀光店家移轉過來。

前省府水利處長李鴻源表示，中興新村誕生就是因為省府南遷，隨著省府虛級化，走上沒落也是難免，如果重新考慮國土規劃，例如將中央機關遷往中部，問題自然迎刃而解。

中興新村綠蔭依舊，老屋仍在，但當年的繁華已成過往。記者賴香珊／攝影
中興新村綠蔭依舊，老屋仍在，但當年的繁華已成過往。記者賴香珊／攝影

年屆七旬的溫姓婦人，在中興新村第一市場門口賣水果已卅多載，也看著這片土地繁華落盡。記者賴香珊／攝影
年屆七旬的溫姓婦人，在中興新村第一市場門口賣水果已卅多載，也看著這片土地繁華落盡。記者賴香珊／攝影

尚未凍省前，省府會在光復節舉辦多項慶祝活動，中興新村車水馬龍，被擠得水洩不通。聯合報系資料照
尚未凍省前，省府會在光復節舉辦多項慶祝活動，中興新村車水馬龍，被擠得水洩不通。聯合報系資料照

在什麼都還不發達的時代，中興新村內有「省府交通車」，包辦公務人員的食衣住行，自成體系的生活圈，被外面的人稱為「省府特區」。聯合報系資料照
在什麼都還不發達的時代，中興新村內有「省府交通車」，包辦公務人員的食衣住行，自成體系的生活圈，被外面的人稱為「省府特區」。聯合報系資料照

中興新村圓環旁的大草坪過去總是擠滿人，是民眾攜家帶眷遊憩的好地方。聯合報系資料照
中興新村圓環旁的大草坪過去總是擠滿人，是民眾攜家帶眷遊憩的好地方。聯合報系資料照

南投中興新村曾因「台灣省政府」精省後缺乏完整長期規劃，被稱為全台最大的公教與閒置空間聚落（涵蓋中興小巨蛋、中興游泳池及部分荒廢宿舍），但近年已積極推動轉型與活化。記者黃仲裕／攝影
南投中興新村曾因「台灣省政府」精省後缺乏完整長期規劃，被稱為全台最大的公教與閒置空間聚落（涵蓋中興小巨蛋、中興游泳池及部分荒廢宿舍），但近年已積極推動轉型與活化。記者黃仲裕／攝影

南投中興新村曾因「台灣省政府」精省後缺乏完整長期規劃，被稱為全台最大的公教與閒置空間聚落（涵蓋中興小巨蛋、中興游泳池及部分荒廢宿舍），但近年已積極推動轉型與活化。記者黃仲裕／攝影
南投中興新村曾因「台灣省政府」精省後缺乏完整長期規劃，被稱為全台最大的公教與閒置空間聚落（涵蓋中興小巨蛋、中興游泳池及部分荒廢宿舍），但近年已積極推動轉型與活化。記者黃仲裕／攝影

南投中興新村曾因「台灣省政府」精省後缺乏完整長期規劃，被稱為全台最大的公教與閒置空間聚落（涵蓋中興小巨蛋、中興游泳池及部分荒廢宿舍），但近年已積極推動轉型與活化。記者黃仲裕／攝影
南投中興新村曾因「台灣省政府」精省後缺乏完整長期規劃，被稱為全台最大的公教與閒置空間聚落（涵蓋中興小巨蛋、中興游泳池及部分荒廢宿舍），但近年已積極推動轉型與活化。記者黃仲裕／攝影

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