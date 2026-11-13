COP31／藍色邊界 映照帛琉護海韌性

返鄉時，萊迪奇（Ron Leidich）以為會回到美麗純淨的帛琉，一下水，卻發現珊瑚全白了。「我得先失去珍貴的東西，才體會到這裡的生物多樣性有多特別。」這是紀錄片《藍色邊界》中的一幕。萊迪奇看到的那片珊瑚礁花了約十年才恢復，接著又遇上下一次白化。

永續美妝品牌歐萊德（Ｏ’right）繼《解凍格陵蘭》、《搶救馬紹爾》，今年由董事長葛望平率隊赴帛琉拍攝《藍色邊界》，在聯合國氣候峰會（COP31）海洋館首映，未來則將在台灣公益播映。

帛琉正遭遇氣候危機，海平面上升、海洋物種受暖化衝擊，但人民沒有放棄，這份韌性最打動葛望平。

對同是海島國家的台灣而言，我們能從友邦身上借鏡什麼？葛望平說，台灣是全球供應鏈重鎮，ＡＩ發展產生龐大用電需求，人類若要繼續發展，仍要兼顧大自然的生態與平衡，「政策要先行，我們不能消極地等別人來檢討我們才做」，要有更長遠地政策規畫，「為我們自己，也為台灣在國際上的位置」。