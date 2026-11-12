賴總統推710億太空計畫強化國安 簡志誠揭海地星空通訊韌性布局

賴清德總統日前宣示，政府將持續推動710億元的第三期國家太空科技發展長程計畫，中華電信董事長簡志誠日前接受專訪時指出，中華電信正推動海地星空計畫，整合海底電纜、地面光纖、行動基地台、微波及不同軌道衛星，建立多層次通訊備援網絡，並規畫投資主權衛星，提升台灣自主掌握關鍵通訊資源的能力。

賴清德日前在太空國際年會中表示，太空科技不僅涉及科研及產業發展，更與國家安全、災害應變及民眾生活息息相關。他強調，衛星資料能協助掌握國土環境、氣候變遷及災區狀況，衛星通訊更能在地面網路受損時維持必要聯繫，成為強化國家韌性的重要一環。副總統蕭美琴也於年會期間前往展場參訪，了解台灣太空科技研發成果與產業供應鏈發展。

面對台灣對外通訊高度仰賴海底電纜的現況，簡志誠表示，通訊韌性不能只依靠單一系統，而是要建立不同技術之間可以相互支援的備援機制。中華電信推動的「海地星空」計畫，是將海底電纜、地面光纖、行動基地台、微波及衛星等不同通訊系統整合，當部分設施受損或中斷時，仍能透過其他系統維持重要服務，降低大規模通訊中斷對政府運作及民眾生活造成的衝擊。

簡志誠以馬祖為例指出，離島通訊相較本島更需要多重備援。中華電信除了透過海底電纜維持對外連結，也配置微波通訊及衛星設備，當海纜故障時，可由微波系統接手，必要時再透過衛星提供支援。若緊急情況下通訊頻寬不足，則依服務重要性進行調度，優先保障國安、警政、消防及政府指揮等關鍵單位，同時兼顧醫療、金融與民眾基本通訊需求，確保重要公共服務能夠持續運作。

簡志誠分享，過去台東山區發生光纖中斷時，中華電信曾將衛星設備運送至山區，協助部落恢復對外聯繫；花蓮發生災害期間，也曾透過直升機運送通訊設備，維持災區居民及遊客與外界的聯繫。此外，中華電信也運用結合基地台及衛星設備的行動通信車，在道路中斷或固定設施受損時投入現場，提供緊急通訊服務。這些實際救災經驗，也凸顯衛星通訊在重大災害與緊急應變中的必要性。

簡志誠表示，公司持續導入低軌衛星服務，並洽談多元合作，希望避免關鍵通訊過度依賴單一系統。同時，中華電信也規劃投資主權衛星，以台灣及離島為主要涵蓋範圍，未來可支援政府指揮、災害救援及其他關鍵通訊場域，進一步提升自主掌握通訊資源的能力。面對衛星技術及人工智慧快速發展，公司也持續投入專業人才培育，強化相關技術與系統整合能力。