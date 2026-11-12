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COP31／帛琉總統惠恕仁：台灣無法參與氣候談判 「是全地球損失」

聯合報／ 特派記者洪欣慈林奐成╱安塔利亞即時報導
帛琉總統惠恕仁出席COP31「高階領袖峰會」，接受台灣媒體採訪。特派記者張文玠／攝影
帛琉總統惠恕仁出席COP31「高階領袖峰會」，接受台灣媒體採訪。特派記者張文玠／攝影

聯合國氣候峰會COP31）「高階領袖峰會」12日進入第二天，站在氣候變遷第一線的太平洋島國、台灣友邦帛琉，總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）在會場海洋館接受台灣媒體採訪。他言辭懇切地強調，小島國不是只伸手要錢，而是希望邀各國「跟我們一起投資」、攜手面對氣候變遷；而台灣正是帛琉的重要夥伴，無法正式參與這些國際談判，「是全地球的損失」。

惠恕仁說，帛琉主辦太平洋島國論壇期間，便展示了與台灣在糧食安全、水產養殖、農業與再生能源的合作成果，包括電動公車、全再生能源建築、氫能與氫能交通。「這些計畫都不應該只留在帛琉，應該和全世界分享，把有能力、有技術可以分享的夥伴排除在外，這正是世界錯失的地方。」帛琉目前也正與台灣合作藍碳，研究海洋的碳吸存能力，並評估其價值。

談及太平洋島國處境，惠恕仁說，他2021年首度參加COP時，曾向世界各國喊話：「你們乾脆直接轟炸我們算了。」因為小島國持續承受氣候衝擊，行動卻遠遠不夠，「大家一直在談，在大家談的同時，我們的家園一點一點被摧毀，海岸線不斷被侵蝕。」海水倒灌讓土地鹽化，學校、醫院和民宅淹水；從乾旱、颱風、珊瑚白化到水母消失，「太平洋承受了一切」。

他說，這屆COP必須是「落實的COP」，小島國家希望看到資金真正到位、再生能源投資成長為三倍，讓每屆COP談的企圖心化為具體行動計畫。

不過，小島國也並非坐等資金，而是積極拿出自己的解方。太平洋島國設立「太平洋韌性基金」，提供社區小額補助建立韌性，代表團抵達安塔利亞時已募得2億美元，其中1億來自島國本身，目標明年此時達到5億美元。「我們不只是說『給我們錢』，而是說『跟我們一起投資』」，惠恕仁說，全球必須合作，才能面對眼前的氣候挑戰。

海洋保護是帛琉的另一個解方。惠恕仁說，帛琉相信「海洋是我們向下一代借來的」，從實行數千年的傳統禁漁制度出發，一路擴大成鯊魚保護區、國家海洋保護區，並推動公海保護。今年1月生效的《公海生物多樣性協定》（BBNJ），讓各國能在占全球海洋約3分之2的公海劃設保護區，明年將召開首屆締約方大會，可望讓保護全球30%海洋的「30×30」目標擴及公海。

能源轉型則是第三個解方。惠恕仁說，柴油價格翻倍，帛琉電價也跟著翻倍，「我們需要能源安全，也需要用乾淨的系統幫助地球」。2023年以來，帛琉化石燃料消費量減少約1成；再生能源已占發電量逾25%，目標2032年達到100%。

這也是帛琉力挺COP31主席國「35 by 35」目標的原因，今年峰會希望推動在2035年前，把電力占全球最終能源消費的比例，從目前約20%提高到35%。是否看好「35 by 35」寫入今年大會決議？惠恕仁說，他11日出席約60國領袖參加的電氣化圓桌會議，主席國也在積極爭取各國承諾，「我希望會，我認為這很容易達成。」

他坦言，很多時候民眾會問，來COP有什麼意義？「但確實有意義，改變正在發生。也許速度不如我們期望，但這代表我們必須更努力、持續推動，給下一代希望。」

帛琉等太平洋島國是氣候變遷第一線衝擊國家，帛琉總統惠恕仁期待這屆COP必須是「落實的COP」，讓每屆COP談的企圖心化為具體行動計畫。特派記者張文玠／攝影
帛琉等太平洋島國是氣候變遷第一線衝擊國家，帛琉總統惠恕仁期待這屆COP必須是「落實的COP」，讓每屆COP談的企圖心化為具體行動計畫。特派記者張文玠／攝影

惠恕仁 帛琉 氣候峰會 COP31

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