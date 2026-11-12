內政部：防災士突破20萬人 全面建構台灣強韌應變能力

內政部今天表示，自2024年起全力推動防災士培訓，全國完成取證人數今天正式突破20萬大關，象徵台灣全民自主防救災能量邁入全新里程碑，未來將穩健朝向更高階段的培訓目標邁進，全面建構具備強韌應變能力的安全台灣。

內政部下午透過新聞稿指出，內政部長劉世芳今天在部務會報，親自頒發防災士證書給全國第19萬9998名至第20萬零2名防災士，表達肯定與感謝。

劉世芳表示，台灣經常面臨颱風、地震及極端氣候威脅，當災害發生時，除了政府的專業救援力量，懂防災知識與具備基本急救能力的鄰居、同事與親友，就能成為第一時間提供協助的重要力量，「多一個人懂得防災，就多一分守護家人、鄰里與社區」。

內政部以今年培訓成果為例說，常備役及替代役役男已有3萬4439人接受培訓，保二總隊及保全業者4961人，村里長與村里幹事7758人，公寓大廈管理相關人員1078人，另有1941名人民團體成員參與培訓；宗教團體也積極響應，涵蓋佛教、道教、基督教及新興宗教，今年已辦理21場培訓、1505人參與。

內政部指出，從維護社區安全的保全人員，到服務地方的村里長、深入民間的宗教團體，逐步串起全民防災網絡。

內政部說明，防災士培訓課程涵蓋災防體系、個人居家防護、緊急救護、避難收容及防災計畫等內容，並透過CPR、AED等實作訓練，讓民眾學習如何保護自己與協助他人，取得防災士認證並不會被賦予額外的救災責任或義務，無論性別、年齡或職業，只要願意學習，都可以加入防災士行列。

內政部強調，防災士制度秉持「自助、互助、協作」核心精神，平時可協助社區推動防災宣導、演練及整備工作，災害發生時，也能在政府救援力量抵達前，先行協助避難、通報及鄰里互助。

內政部表示，未來將持續以開放、多元的方式深化公私協力，結合「人人是防災士」願景，穩健朝向更高階段的培訓目標邁進，全面建構具備強韌應變能力的安全台灣。