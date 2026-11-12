快訊

大出包！台東校園流感疫苗接種作業疏失 16學生誤打莫德納

聽新聞
0:00 / 0:00

內政部：防災士突破20萬人 全面建構台灣強韌應變能力

中央社／ 台北12日電
內政部長劉世芳。聯合報系資料照
內政部長劉世芳。聯合報系資料照

內政部今天表示，自2024年起全力推動防災士培訓，全國完成取證人數今天正式突破20萬大關，象徵台灣全民自主防救災能量邁入全新里程碑，未來將穩健朝向更高階段的培訓目標邁進，全面建構具備強韌應變能力的安全台灣。

內政部下午透過新聞稿指出，內政部長劉世芳今天在部務會報，親自頒發防災士證書給全國第19萬9998名至第20萬零2名防災士，表達肯定與感謝。

劉世芳表示，台灣經常面臨颱風、地震及極端氣候威脅，當災害發生時，除了政府的專業救援力量，懂防災知識與具備基本急救能力的鄰居、同事與親友，就能成為第一時間提供協助的重要力量，「多一個人懂得防災，就多一分守護家人、鄰里與社區」。

內政部以今年培訓成果為例說，常備役及替代役役男已有3萬4439人接受培訓，保二總隊及保全業者4961人，村里長與村里幹事7758人，公寓大廈管理相關人員1078人，另有1941名人民團體成員參與培訓；宗教團體也積極響應，涵蓋佛教、道教、基督教及新興宗教，今年已辦理21場培訓、1505人參與。

內政部指出，從維護社區安全的保全人員，到服務地方的村里長、深入民間的宗教團體，逐步串起全民防災網絡。

內政部說明，防災士培訓課程涵蓋災防體系、個人居家防護、緊急救護、避難收容及防災計畫等內容，並透過CPR、AED等實作訓練，讓民眾學習如何保護自己與協助他人，取得防災士認證並不會被賦予額外的救災責任或義務，無論性別、年齡或職業，只要願意學習，都可以加入防災士行列。

內政部強調，防災士制度秉持「自助、互助、協作」核心精神，平時可協助社區推動防災宣導、演練及整備工作，災害發生時，也能在政府救援力量抵達前，先行協助避難、通報及鄰里互助。

內政部表示，未來將持續以開放、多元的方式深化公私協力，結合「人人是防災士」願景，穩健朝向更高階段的培訓目標邁進，全面建構具備強韌應變能力的安全台灣。

劉世芳 內政部

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

侯勝宗／計程車改革 始於司機職人化

中原大學教師運動後休克 學生CPR、初級救護EMT-1操作AED全派上用場

民團韌性城市調查 2026縣市長選將聚焦綠能發展

工總理事長：台灣迎39年最佳經濟榮景 AI發展不能忘記傳統產業

相關新聞

COP31／水母等四年才回來 帛琉《藍色邊界》為孩子守住一片海

「海洋沒有國界，我有三個小孩，我希望他們都能在美麗的海洋環境中成長。」帛琉常駐聯合國大使席德（Ilana Seid）還記得自己兒時潛入水中時，感受到人類與海洋間的緊密連結。帛琉正遭遇嚴峻的氣候變遷衝擊，海平面上升、珊瑚嚴重白化，「海洋生機是帛琉能提供給全世界的禮物，如今已威脅到孩子的未來」。

COP31／帛琉總統惠恕仁：台灣無法參與氣候談判 「是全地球損失」

聯合國氣候峰會（COP31）「高階領袖峰會」12日進入第二天，站在氣候變遷第一線的太平洋島國、台灣友邦帛琉，總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）在會場海洋館接受台灣媒體採訪。他言辭懇切地強調，小島國不是只伸手要錢，而是希望邀各國「跟我們一起投資」、攜手面對氣候變遷；而台灣正是帛琉的重要夥伴，無法正式參與這些國際談判，「是全地球的損失」。

點亮一盞燈 聯電課輔班20周年論壇 陪萬名孩子勇敢做夢

聯電科技文教基金會11日於臺大醫院國際會議中心舉辦「聯電，點亮孩子的未來—聯電課輔班20周年論壇」，邀請中華民國快樂學習協會名譽理事長吳念真專題演講，並集結博幼社會福利基金會、漢慈公益基金會、中華民國快樂學習協會、成功大學資訊工程系教授蘇文鈺，以及聯電課輔班校友與第一線老師，從企業、民間團體到學界，共同探討AI時代下的教育落差，以及如何為孩子的課後時光找到更多支持。 論壇由聯華電子公共事務暨企業訊息副總經理郭臨伍開場致詞，國立臺南大學副校長李建億、衛生福利部社會及家庭署家庭支持組組長簡杏蓉也到場共襄盛舉。 郭臨伍表示，看到陪伴孩子的力量從聯電志工、員工延伸到更多夥伴，深感欣慰，期盼企業、民間與政府攜手，讓論壇成為持續努力的新起點。李建億指出，臺南大學聯電課輔中心20年來陪伴近六千名學生，不少人日後回來當志工、走上教育第一線。簡杏蓉則勉勵與會者：「把自己活成一道光，因為你不知道，誰會藉著你的光走出黑暗。」 20年陪伴萬名孩子 希望種子長成大樹 對許多家庭來說，放學鐘響後到家長下班前的那幾個小時，是孩子最容易落單的時刻。2005年聯華電子啟動「播撒希望種子：弱勢家庭學童教育協助計

COP31直擊／領導人峰會 台友邦沉痛發聲、UN秘書長批化石燃料公司暴利

正在土耳其舉行的聯合國氣候峰會（COP31），今昨兩天展開全球領袖峰會，雖然重量級大國領袖集體缺席，但在主辦國澳洲率領下，太平洋島國領袖輪番發言，凸顯本屆峰會著重海洋與島國沉沒議題。聯合國秘書長古特瑞斯則痛批，石油與天然氣公司因美伊戰爭賺進暴利、遊說團體扭曲科學，呼籲對這些公司徵收「暴利稅」（windfall tax），「化石燃料必須像恐龍一樣走入歷史」。

深化產業淨零輔導邁向永續升級 中市經發局11/13攜手逢甲大學舉辦特定工廠節能減碳專題講座

為協助特定工廠掌握節能減碳趨勢、提升能源使用效率及強化產業競爭力，台中市政府經濟發展局攜手逢甲大學辦理「特定工廠淨零及外貿拓銷系列講座」，第三場將於11月13日登場，以「節能有方、低碳創價！」為主題，邀請逢甲大學講座教授周至宏、台灣產業服務基金會前技術副總陳見財，以及友達光電廠務技術開發部經理陳炳義、宇沛永續能源機電事業處資深總監廖文寬，從產業技術、製程改善及能源管理等面向，分享節能減碳策略與實務案例，協助特定工廠掌握低碳轉型方向。 此講座規劃3場專題分享，由逢甲大學講座教授周至宏以低碳綠色與數位智慧－半導體產業之永續創新議題，從低碳綠色及數位智慧切入，探討半導體產業永續創新趨勢；產基會前技術副總陳見財以特登工廠製程與公用設施減碳措施與輔導資源介紹為題，分享特定工廠如何透過製程及公用設施改善落實減碳，並介紹相關輔導資源；另由陳炳義經理及廖文寬總監分別分享節能減碳規劃路徑、節能案例，以及工廠系統節能改善與智慧化應用實務，帶領業者了解節能技術及改善方法，將減碳策略落實於日常營運。 經發局說明，本場講座邀請台中市特定工廠促進會葉振福理事長擔任與談人，結合產業實務經驗與專家交流，協助業者從

雙鐵27日起加開110班次 離島海空運逾7萬座位 助遊子返鄉投票

今年九合一地方選舉及全國性公民投票將於11月28日登場，今年投票權人粗估達2000餘萬人，為協助民眾返鄉投票，交通部指出，11月27日至30日期間，高鐵及台鐵合計加開110班次，國道客運也將視人潮機動增班，離島海空運輸同步整備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。