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幸福驗屋獲經濟部創新研究獎　自研智慧系統、專利技術打造驗屋新標竿

文／ 詹宜芬 提供

第33屆中小企業創新研究獎中，「幸福驗屋」是目前唯一獲政府頒獎肯定的驗屋公司。 圖／幸福驗屋 提供
第33屆中小企業創新研究獎中，「幸福驗屋」是目前唯一獲政府頒獎肯定的驗屋公司。 圖／幸福驗屋 提供

驗屋市場競爭日益激烈，成立於2023年的「幸福驗屋」，憑藉自主研發智慧驗屋系統、國家專利檢測設備及專業工程師制度，榮獲經濟部第33屆中小企業創新研究獎肯定，展現科技創新應用於傳統驗屋服務的成果。截至2026年11月，「幸福驗屋」更是全台驗屋業界中，唯一獲政府正式頒獎認可的專業驗屋公司。

隨著國人對居住品質及房屋安全日益重視，專業驗屋服務逐漸成為購屋交屋前的重要環節。然而，面對市場上眾多驗屋業者，如何選擇具備專業技術、檢驗品質及履約保障的驗屋公司，也成為不少購屋族關心的課題。

經濟部部長龔明鑫（左）親自頒獎，由「幸福驗屋」共同創辦人陳禾洲（右）代表公司領獎。 圖／幸福驗屋 提供
經濟部部長龔明鑫（左）親自頒獎，由「幸福驗屋」共同創辦人陳禾洲（右）代表公司領獎。 圖／幸福驗屋 提供

從傳統人工檢測走向數位化　智慧驗屋系統提升效率

傳統驗屋作業仰賴工程師現場檢測、拍照記錄及人工彙整報告，面對動輒數十項的檢驗項目，如何兼顧檢測完整性與報告效率，是驗屋業者的一大挑戰。對此，「幸福驗屋」共同創辦人陳禾洲就表示，公司投入自主技術研發，打造「幸福驗屋智慧驗屋整合平台」，整合行動App、案件管理、現場缺失記錄及線上報告等功能，建立標準化數位檢驗流程，該項研發計畫先前已獲臺北市產業發展獎勵補助計畫（SITI）支持，此次很榮幸再獲經濟部創新研究獎肯定。

他進一步指出，透過智慧驗屋系統，工程師可於現場即時記錄缺失位置、照片及檢測結果，減少傳統人工轉錄可能產生的疏漏，隨時可透過線上報告掌握房屋狀況，並將相關資料提供建商或施工單位作為修繕依據，後續複驗時也能比對改善情形。考量部分新建社區網路訊號不穩定，系統另具備離線作業功能，即使現場無法連網，仍可持續進行檢測及資料記錄，提升實際作業的便利性。

自研國家專利旋轉噴頭　強化窗框滲漏水檢測

除了數位系統，「幸福驗屋」也將研發延伸至實體檢測設備。滲漏水是購屋族最擔心的房屋瑕疵之一，尤其窗框、窗戶周邊的防水施工品質，往往需要透過實際測試才能進一步確認。

針對傳統噴水測試可能受到噴灑角度限制的問題，「幸福驗屋」由驗屋處長自主研發「驗屋用旋轉噴頭裝置」，並取得國家新型專利第M679684號。該設備利用360度旋轉噴水設計，從不同角度進行窗戶及窗框周邊的滲漏水測試，藉此降低單一方向噴水可能形成的檢測盲點，強化檢測的完整性，從智慧報告系統到專利檢測工具，研發方向均以現場實務需求為出發點，希望透過技術改善傳統驗屋流程，讓檢測結果更具參考價值。

連續兩年獲第三方履約肯定　驗屋案件量呈現成長

除了技術創新，驗屋公司的履約能力與服務保障，也是消費者選擇業者的重要參考。「幸福驗屋」連續兩年獲得第三方履約相關肯定，其中，114年度履約驗屋案件達1,643件，履約總金額約2,020萬元；115年度履約案件增加至2,941件，履約總金額約2,902萬元，兩年度數據比較，履約案件量成長約79%，反映公司業務規模持續擴大。

陳禾洲表示，公司採取全正職工程師制度，重視專業技術士證照及ISO 9001品質管理制度，每場初驗至少安排三位工程師到場，透過人員分工及標準化流程執行檢測。在服務方面，業者提供24小時內完成驗屋報告、後續複驗及產權內免費服務等措施，並強調不與建商或代銷進行業務及利益往來，以維持第三方檢驗的獨立性。

隨著民眾對交屋保障的要求提高，驗屋服務勢必將朝更專業化邁進。 圖／幸福驗屋 提供
隨著民眾對交屋保障的要求提高，驗屋服務勢必將朝更專業化邁進。 圖／幸福驗屋 提供

獲經濟部創新研究獎肯定　持續投入技術研發

「驗屋的核心價值，是站在消費者立場，透過專業技術與客觀檢測，讓屋主更清楚掌握房屋品質。」陳禾洲表示，此次獲得經濟部中小企業創新研究獎，不僅是對公司自主研發成果的肯定，也代表驗屋服務能透過科技導入，朝向更標準化、數位化及專業化的方向發展，未來將持續投入專業人才培育、檢測技術研發與服務品質管理，並結合智慧科技及獨立第三方檢驗制度，提升驗屋服務的效率與透明度。

隨著購屋族對房屋品質及交屋保障的要求提高，如何將科技研發成果轉化為實際檢測能力，也將成為驗屋產業邁向專業化的重要方向。

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